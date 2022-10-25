Скончался бывший глава Пентагона Эштон Картер: что стало причиной смерти

Семья бывшего министра обороны США сообщила прессе, что он умер внезапно в результате сердечного приступа. При жизни политик всячески лоббировал предоставление ВСУ оружие для борьбы с российскими оккупантами.

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Экс-министр обороны США Эштон Картер умер во вторник, 25 октября в результате сердечного приступа. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что Картеру, который возглавлял Пентагон во время президентства Барака Обамы, было 68 лет. О его кончине СМИ уведомили родственники.

По их словам, смерть была внезапной.

Чем запомнился покойный Эш Картер

Эштон Болдуин Картер родился 24 сентября 1954 года в Филадельфии (США).

Получил степень бакалавра в Йельском университете по средневековой истории и теоретической физике и докторскую степень в области теоретической физики получил как стипендиат Родса в Оксфордском университете. Преподавал в Гарвардском и в Стэнфордском университетах. Работал консультантом по вопросам политики безопасности, в частности в Goldman Sachs.

Картер возглавлял Министерство обороны США в 2015-2017 годах.

После ухода с государственной службы Картер руководил Белферовским центром науки и международных отношений в Гарвардской школе Кеннеди.

К слову, именно Картер в 2014 году после аннексии Россией Крыма и вторжения на Донбасс призывал власти США выделить украинским военным оружие для борьбы с российскими террористами и оккупантами. Кроме того, он неоднократно называл Россию глобальной угрозой для Штатов.

[ + – ] Эштон Картер скончался в результате внезапного сердечного приступа

Напомним, еще в 2016 году Картнер заявил о том, что итогом гибридной воны на Донбассе станет поражение России. Тогда действующий министр обороны США также положительно оценил реформы армии в Украине.

Фокус также писал, что год назад в США умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд. Государственный деятель умер на 89 году жизни в окружении своей семьи. Однако о причинах смерти тогда не сообщили.