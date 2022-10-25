Помер колишній глава Пентагону Ештон Картер: що спричинило смерть

Сім'я колишнього міністра оборони США повідомила пресу, що він помер раптово внаслідок серцевого нападу. За життя політик усіляко лобіював надання ЗСУ зброї для боротьби з російськими окупантами.

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Ексміністр оборони США Ештон Картер помер у вівторок, 25 жовтня, внаслідок серцевого нападу. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що Картеру, який очолював Пентагон за президентства Барака Обами, було 68 років. Про його смерть ЗМІ повідомили родичі.

За їхніми словами, смерть була раптовою.

Чим запам'ятався покійний Еш Картер

Ештон Болдвін Картер народився 24 вересня 1954 року у Філадельфії (США).

Здобув ступінь бакалавра в Єльському університеті з середньовічної історії та теоретичної фізики та докторський ступінь у галузі теоретичної фізики отримав як стипендіат Родса в Оксфордському університеті. Викладав у Гарвардському та Стенфордському університетах. Працював консультантом з питань політики безпеки, зокрема Goldman Sachs.

Картер очолював Міністерство оборони США у 2015-2017 роках.

Після відходу з державної служби Картер керував Белферівським центром науки та міжнародних відносин у Гарвардській школі Кеннеді.

До речі, саме Картер у 2014 році після анексії Росією Криму та вторгнення на Донбас закликав владу США виділити українським військовим зброю для боротьби з російськими терористами та окупантами. Крім того, він неодноразово називав Росію глобальною загрозою для Штатів.

[ + – ] Ештон Картер помер внаслідок раптового серцевого нападу

Нагадаємо, ще у 2016 році Картер заявив про те, що підсумком гібридної вони на Донбасі стане поразка Росії. Тоді чинний міністр оборони також позитивно оцінив реформи армії в Україні.

Фокус також писав, що рік тому в США помер ексглава Пентагону Дональд Рамсфелд. Державний діяч помер на 89-му році життя в оточенні своєї сім'ї. Однак про причини смерті тоді не повідомили.