Логика "холодной войны": в Мюнхене заговорили о ядерной угрозе РФ

По словам председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, Германия больше не должна исключать вступление Украины в НАТО, которое может послужить дополнительным фактором ядерного сдерживания.

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Ядерные угрозы российского президента Владимира Путина в первую очередь направлены на Германию. Такое мнение в комментарии СМИ выразил экс-советник Ангелы Меркель и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

По словам политика, ядерные угрозы Владимира Путина в первую очередь нацелены на официальный Берлин и возвращают международные отношения к логике времен "холодной войны".

Хойсген также подчеркнул, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России.

Он также выразил сомнение в том, что приказ применить ядерное оружие будет выполнен российскими генералами.

"Я не могу себе представить, чтобы были российские генералы-самоубийцы, которые бы выполняли такой приказ", — сказал Хойсген.

Кроме того, председатель Мюнхенской конференции по безопасности считает. что ядерную агрессию РФ может сдержать Китай.

Кристоф Хойсген также подчеркнул в своем комментарии журналистам, что ради мировой безопасности Германия больше не должна исключать перспективу вступления Украины в ряды НАТО.

Напомним, ранее в НАТО ответили РФ на слухи о "грязной бомбе" в Украине. В ходе выступления генсек Альянса подчеркнул, что применение "грязной бомбы" в Украине монументально изменит характер военного конфликта.

Фокус также писал, что Киев отреагировал на заявление Шойгу о "грязной бомбе". Россия часто обвиняет других в том, что планирует совершить сама — это может касаться и случая с заявлениями о подрыве ядерной бомбы, заявили в МИД Украины.