Логіка "холодної війни": у Мюнхені заговорили про ядерну загрозу РФ

За словами голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсґена, Німеччина більше не повинна відкидати вступ України у НАТО, який може стати додатковим фактором ядерного стримування.

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Ядерні погрози російського президента Володимира Путіна насамперед спрямовані на Німеччину. Таку думку у коментарі ЗМІ висловив ексрадник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.

За словами політика, ядерні погрози Володимира Путіна насамперед націлені на офіційний Берлін і повертають міжнародні відносини до логіки часів "холодної війни".

Гойсґен також наголосив, що застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії.

Він також висловив сумнів у тому, що наказ застосувати ядерну зброю виконають російські генерали.

"Я не можу собі уявити, щоб були російські генерали-самогубці, які виконували б такий наказ", — сказав Гойсґен.

Крім того, голова Мюнхенської безпекової конференції вважає, що ядерну агресію РФ може утримати Китай.

Крістоф Гойсґен також наголосив у своєму коментарі журналістам, що заради світової безпеки Німеччина більше не повинна відкидати перспективи вступу України до лав НАТО.

Нагадаємо, раніше в НАТО відповіли РФ на чутки про "брудну бомбу" в Україні. У під час виступу генсек Альянсу наголосив, що застосування "брудної бомби" в Україні монументально змінить характер воєнного конфлікту.

Фокус також писав, що Київ відреагував на заяву Шойгу про "брудну бомбу". Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама — це може стосуватись і випадку із заявами про підрив ядерної бомби, заявили в МЗС України.