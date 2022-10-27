84 года спустя: Британец вернул в библиотеку книгу, которую взял в молодости его дед (фото)

Мужчина не захотел быть должным библиотеке и уплатил штраф за просроченный возврат в размере 18 фунтов стерлингов.

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Сотрудники библиотеки Earlsdon Carnegie в пригороде Эрлсдон британского Ковентри пришли в изумление когда к ним зашел мужчина и вернул книгу, которую взяли 84 года назад. Британец оказался законопослушным верноподданным и заплатил штраф за просроченный возврат книги, который вырос за все время до 18 фунтов стерлингов. О курьезном случае пишет издание Daily Mail.

В далеком 1838 году некий капитан Уильям Харрисон взял в библиотеке книгу "Красный олень" английского писателя Ричарда Джеффриса и должен был вернуть ее до 11 октября того же года. Однако по невыясненным причинам книга осталась у Харрисона и томилась на полке до смерти капитана в 1957 году.

[ + – ] Пэдди Риордан показывает книгу "Красный олень"

У Харрисона была дочь Анна, но и она не вернула книгу в библиотеку. И только после ее смерти внук капитана Харрисона, Пэдди Риордан, обнаружил книгу среди вещей своего деда и быстро вернул ее обратно. При этом он вычислил сумму штрафа и принес деньги с собой — всего 18,27 фунтов стерлингов, посчитав по тогдашним расценкам в 1 доллар за неделю.

[ + – ] Книгу взяли в Эрлсдонском отделении публичной библиотеки города Ковентри в 1838

Также Риордан прихватил с собой фотографию своего деда, на которой он стоит, вероятно, со своей маленькой дочкой Анной.

"Вот то, что не каждый день увидишь… нам вернули экземпляр "Красного оленя" Ричарда Джеффриса — просроченный всего на 84 года и две недели!" — написала в Facebook сотрудница библиотеки.

[ + – ] Фото капитана Харрисона

Между тем, книга "Красный олень" не попала в книгу рекордов Гиннеса по самой просроченной библиотечной книге, поскольку мировым рекордом обладает книга Scriptores Rerum Germanicarum Septentrionalium, Vicinorumque Populorum Diversi (Различные историки северных германцев и соседних народов). Ее взяли полковник Робертом Уолполом, отец первого премьер-министра Великобритании Роберта Уолпола, в 1668 году, когда был студентом колледжа. Книгу вернули в библиотеку Хоутон-Холла лишь в 1956 году, спустя 288 лет.

[ + – ] Книгу "Различные историки северных германцев и соседних народов" вернули спустя 288 лет

Ранее сообщалось, что в библиотеку Кембриджского университета были возвращены две записные книжки Чарльза Дарвина, которые пропали более 20 лет назад.Блокноты были доставлены в розовом подарочном пакете, в котором лежал конверт — внутри конверта были две книги, завернутые в пищевую пленку и уложенные в коробки.