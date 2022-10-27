84 роки потому: британець повернув до бібліотеки книгу, яку взяв у молодості його дід (фото)

Чоловік не захотів бути повинним бібліотеці та сплатив штраф за протерміноване повернення у розмірі 18 фунтів стерлінгів.

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Співробітники бібліотеки Earlsdon Carnegie в передмісті Ерлсдон британського Ковентрі здивувалися, коли до них зайшов чоловік і повернув книгу, яку взяли 84 роки тому. Британець виявився законослухняним вірнопідданим і заплатив штраф за протерміноване повернення книги, яке виросло за весь час до 18 фунтів стерлінгів. Про курйозний випадок пише видання Daily Mail.

У далекому 1838 році капітан Вільям Харрісон взяв у бібліотеці книгу "Червоний олень" англійського письменника Річарда Джеффріса і повинен був повернути її до 11 жовтня того ж року. Проте з нез'ясованих причин книга залишилася у Харрісона і нудилася на полиці до смерті капітана в 1957 році.

[ + – ] Педді Ріордан показує книгу "Червоний олень"

Харрісон мав доньку Анну, але й вона не повернула книгу до бібліотеки. І тільки після її смерті онук капітана Харрісона Педді Ріордан помітив книгу серед речей свого діда і швидко повернув її назад. При цьому він вирахував суму штрафу і приніс гроші із собою — лише 18,27 фунтів стерлінгів, порахувавши за тодішніми розцінками 1 долар за тиждень.

[ + – ] Книгу взяли в Ерлсдонському відділенні публічної бібліотеки міста Ковентрі у 1838 р.

Також Ріордан прихопив із собою фото свого діда, на якій він стоїть, мабуть, зі своєю маленькою донькою Анною.

"Ось те, що не щодня побачиш... нам повернули екземпляр "Червоного оленя" Річарда Джефріса — протермінований лише на 84 роки і два тижні!" — написала у Facebook співробітниця бібліотеки.

[ + – ] Фото капітана Харрісона

Тим часом, книга "Червоний олень" не потрапила до книги рекордів Гіннеса за найбільш протермінованою бібліотечною книгою, оскільки світовий рекорд має книга Scriptores Rerum Germanicarum Septentrionalium, Vicinorumque Populorum Diversi (Різні історики північних германців і сусідніх народів). Її взяли полковник Робертом Волполом, батько першого прем'єр-міністра Великої Британії Роберта Волпола, в 1668 році, коли був студентом коледжу. Книгу повернули до бібліотеки Хоутон-Холла лише в 1956 році, через 288 років.

[ + – ] Книгу "Різні історики північних германців і сусідніх народів" повернули через 288 років

Раніше повідомлялося, що в бібліотеку Кембриджського університету було повернено дві записні книжки Чарльза Дарвіна, які зникли понад 20 років тому.