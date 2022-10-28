Без доказательств: в ООН ответили РФ на обвинения о наличии биологического оружия в Украине

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намеренно распространяет дезинформацию, чтобы отвлечь сообщество от войны в Украине. Она считает, что такие заседания — колоссальная трата времени.

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Совет Безопасности ООН 27 октября по требованию России собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить заявление Кремля о якобы существующей в Украине военной биологической программе. Несмотря на все обвинения российской стороны в ООН по-прежнему не видят никаких признаков того, что Украина обладает биологическим оружием. О результатах заседания Совбеза сообщает пресс-служба организации.

Заявления представителей ООН

Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что организация не увидела никаких доказательств от РФ о наличии биологического оружия в Украине. В свою очередь выступивший на встрече представитель ООН Адедеджи Эбо заявил, что ООН ничего не известно о такой программе, однако, если Совет Безопасности примет решение о расследовании, в ООН поддержат его.

"Я также хотел бы отметить, что в настоящее время Организация Объединенных Наций не имеет ни мандата, ни технических или оперативных возможностей для такого расследования", — добавил он.

Кроме того Эбо пояснил, что Конвенция о запрещении разработки и применения химического и бактериологического оружия не содержит каких-либо указаний относительно типа расследования, которое может инициировать Совбез. Также не существует каких-либо руководств относительно методов, которые должны использоваться в подобных расследованиях.

Заявления украинской стороны

Заместитель представителя Украины в Совете безопасности Кристина Гаевишин категорически отвергла обвинения российской стороны и заявила, что Украина никогда не разрабатывала, не производила и не хранила — самостоятельно или совместно с кем-либо — биологическое или химическое оружие.

"Наша страна не обладает соответствующей инфраструктурой для разработки и производства биологического оружия", — подчеркнула Гаевишин.

Комментарии посла США

В ходе заседания обвинения России прокомментировала посол США Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, единственной целью Москвы, которая инициировала заседание, стало распространение дезинформации. В связи с этим она охарактеризовала заседание Совбеза по этому вопросу, как "колоссальную трату времени".

"Неважно, сколько встреч по этому поводу пытается созвать Россия. И неважно, как сильно она раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять России отвлекать нас от ее жестокой агрессивной войны", — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Напомним, 28 октября постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что в США якобы запатентован дрон, способный "распространять комаров, зараженных опасными вирусами". По его словам, эти комары якобы инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний.