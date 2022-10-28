Без доказів: в ООН відповіли РФ на звинувачення щодо наявності біологічної зброї в Україні

Пані посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія навмисно розповсюджує дезінформацію, щоб відволікти співтовариство від війни в Україні. Вона вважає, що такі засідання — колосальна трата часу.

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Рада Безпеки ООН 27 жовтня на вимогу Росії зібралася на екстрене засідання, щоб обговорити заяву Кремля про нібито наявну в Україні військову біологічну програму. Незважаючи на всі звинувачення російської сторони в ООН, як і раніше, не бачать жодних ознак того, що Україна має біологічну зброю. Про результати засідання Ради безпеки повідомляє пресслужба організації.

Заяви представників ООН

Верховна представниця ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу заявила, що організація не побачила жодних доказів РФ щодо наявності біологічної зброї в Україні. Зі свого боку, представник ООН Адедеджі Ебо, який виступив на зустрічі, заявив, що ООН нічого не відомо про таку програму, однак, якщо Рада Безпеки ухвалить рішення про розслідування, в ООН підтримають його.

"Я також хотів би зазначити, що наразі Організація Об'єднаних Націй не має ані мандату, ані технічних чи оперативних можливостей для такого розслідування", — додав він.

Крім того Ебо пояснив, що Конвенція про заборону розробки та застосування хімічної і бактеріологічної зброї не містить жодних вказівок щодо типу розслідування, яке може ініціювати Рада безпеки. Також не існує жодних керівництв щодо методів, які мають використовуватись у подібних розслідуваннях.

Заяви української сторони

Заступниця представника України у Раді безпеки Крістіна Гайовішин категорично відкинула звинувачення російської сторони та заявила, що Україна ніколи не розробляла, не виробляла та не зберігала — самостійно чи спільно з кимось — біологічну чи хімічну зброю.

"Наша країна не має відповідної інфраструктури для розробки та виробництва біологічної зброї", — підкреслила Гайовішин.

Коментарі пані посла США

Під час засідання звинувачення Росії прокоментувала пані посол США Лінда Томас-Грінфілд. За її словами, єдиною метою Москви, яка ініціювала засідання, стало поширення дезінформації. У зв'язку з цим вона охарактеризувала засідання Ради безпеки з цього питання як "колосальну трату часу".

"Неважливо, скільки зустрічей з цього приводу намагається скликати Росія. І неважливо, як сильно вона розкручує свою пропагандистську машину. Ми не повинні відволікати ресурси ООН на безпідставне розслідування. І ми не повинні дозволяти Росії відволікати нас від її жорстокої агресивної війни", — наголосила Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, 28 жовтня постпред РФ в ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки заявив, що в США нібито запатентований дрон, здатний "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами". За його словами, ці комарі нібито інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань.