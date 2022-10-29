В Индии самолет загорелся за несколько секунд до взлета (видео)

По словам одного из пассажиров, двигатель загорелся буквально за 5-7 секунд до взлета. В салоне было много пожилых людей и детей. К аэропорту прибыли пожарные бригады с огнетушителями.

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На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как двигатель самолета индийского лоукостера IndiGo загорается во время взлета из аэропорта Дели. Об этом сообщает NDTV.

По словам одного из пассажиров, лайнер набрал скорость на взлетно-посадочной полосе, а искры стали сыпаться непосредственно перед взлетом, но пилот успел остановиться.

[ + – ] Видео горящего самолета

"Самолет мог оторваться от земли секунд через 5-7, и тут я заметил искры… дальше все вспыхнуло", — сказал он.

Сообщается, что кто-то из присутствовавших в салоне слышал громкий звук.

[ + – ] Горящий двигатель самолета

"Самолет отправили на взлетно-посадочную полосу примерно в 9:40, а в пожар начался, когда он уже набрал полную скорость, в 9:45. Пассажирам давали воду, было много пожилых людей, много детей", — объяснила пассажирка Приянка Кумар, добавив, что на место прибыли пожарные бригады с огнетушителями.

[ + – ] Горящий самолет в Дели

"Во время взлета двигатель остановился. Взлет прекратили, и лайнер вернулся в ангар. Все пассажиры пересели на другой самолет", — заявила авиакомпания.

[ + – ] Самолет в аэропорту Дели

По данным полиции Дели, никто и 184 пассажиров Airbus А320 не пострадал.

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