В Індії літак спалахнув за кілька секунд до зльоту (відео)

За словами одного з пасажирів, двигун спалахнув буквально за 5-7 секунд до зльоту. У салоні було багато людей похилого віку та дітей. До аеропорту прибули пожежні бригади з вогнегасниками.

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На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як двигун літака індійського лоукостера IndiGo спалахує під час зльоту з аеропорту Делі. Про це повідомляє NDTV.

За словами одного з пасажирів, лайнер набрав швидкість на злітно-посадковій смузі, а іскри почали сипатись безпосередньо перед зльотом, але пілот встиг зупинитися.

[ + – ] Відео палаючого літака

"Літак міг відірватися від землі секунд через 5-7, і тут я помітив іскри... далі все спалахнуло", — сказав він.

Повідомляється, що хтось із присутніх у салоні чув гучний звук.

[ + – ] Палаючий двигун літака

"Літак відправили на злітно-посадкову смугу приблизно о 9:40, а пожежа почалася, коли він вже набрав повну швидкість, о 9:45. Пасажирам давали воду, було багато людей похилого віку, багато дітей", — пояснила пасажирка Пріянка Кумар, додавши, що на місце прибули пожежні бригади з вогнегасниками.

[ + – ] Палаючий літак в Делі

"Під час зльоту двигун зупинився. Зліт припинили, і лайнер повернувся в ангар. Усі пасажири пересіли на інший літак", — заявила авіакомпанія.

[ + – ] Літак в аеропорту Делі

За даними поліції Делі, ніхто з 184 пасажирів Airbus А320 не постраждав.

Нагадаємо, що літак королеви-консорту Камілли насилу завершив політ після зіткнення з птахом. Королева-консорт боїться літати, тому, з огляду на все, вона пережила справжній жах.

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