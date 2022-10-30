Российский чиновник переехал ребенка на своем джипе и скрылся с места преступления

Оказалось, что за рулем был член "Единой России" Сергей Мамонтов. Шестилетний мальчик выжил.

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В Татарске, Новосибирской области местный чиновник переехал ребенка на своем автомобиле и бросил мальчика на дороге. Ребенок выжил, виновником ДТП оказался 67-летний Сергей Мамонтов. Он директор Татарского ДРСУ — филиала по строительству, ремонту и содержанию дорог и сооружений "Новосибирскавтодор", а также член партии "Единая Россия". Об этом пишет Mash Siberia.

На видео, снятом уличной камерой наблюдения, видно, как водитель не сбавляет скорость перед поворотом, сбивает ребенка и проезжает по нему.

[ + – ] Чиновник бросил сбитого ребенка на дороге

Потом из машины выходит мужчина, подходит к сбитому ребенку, проверяет, жив ли он, садится в автомобиль и уезжает прочь.

Сбитому ребенку – шесть лет. Он сейчас в реанимации с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

"Он еще потом поднялся и зашел домой. Я подумала сперва, что он ударился, ну бывает такое — маленький. Ну а потом уже он говорит: "Я ударился об машину белую", — рассказала мать ребенка.

По ее словам, сейчас ее сын в реанимации, его отправили сначала в хирургию, где наложили швы на голову.

По словам матери ребенка, они возвращались домой и мальчик пошел искать кошку, которая всегда пряталась на улице. В этот момент ребенка переехал 67-летний Сергей Мамонтов.

Компания "Татарский ДРСУ" уже заверила мать пострадавшего мальчика, что оплатит перелет, врача и любые лекарства.

А Сергей Мамонтов так и не позвонил семье пострадавшего, но сам пришел в участок — на него завели административное дело за то, что уехал с места ДТП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за "оставление в опасности".