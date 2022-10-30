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Російський чиновник переїхав дитину на своєму джипі і втік з місця злочину

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Фото: Скриншот | Російський чиновник збив дитину та втік з місця ДТП

Виявилося, що за кермом був член "Єдиної Росії" Сергій Мамонтов. Шестирічний хлопчик вижив.

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У Татарську, Новосибірській області, місцевий чиновник переїхав дитину на своєму автомобілі і кинув хлопчика на дорозі. Дитина вижила, винуватцем ДТП виявився 67-річний Сергій Мамонтов. Він директор Татарського ДРБУ — філії з будівництва, ремонту та утримання доріг та споруд "Новосибірськавтодор", а також член партії "Єдина Росія". Про це пише Mash Siberia.

На відео, знятому вуличною камерою спостереження, видно, як водій не зменшує швидкість перед поворотом, збиває дитину та проїжджає нею.

Чиновник кинув збиту дитину на дорозі

Потім з машини виходить чоловік, підходить до збитої дитини, перевіряє, чи він живий, сідає в автомобіль і їде геть.

Збитій дитині — шість років. Він зараз у реанімації з переломом стегна та черепно-мозковою травмою.

"Він ще потім піднявся і зайшов додому. Я подумала спершу, що він ударився, ну буває таке — маленький. Ну а потім уже він каже: "Я вдарився об білу машину", — розповіла мати дитини.

За її словами, зараз її син у реанімації, його відправили спочатку до хірургії, де наклали шви на голову.

За словами матері дитини, вони поверталися додому і хлопчик пішов шукати кішку, яка завжди ховалась на вулиці. У цей момент дитину переїхав 67-річний Сергій Мамонтов.

Компанія "Татарський ДРБУ" вже запевнила матір постраждалого хлопчика, що сплатить переліт, лікаря та будь-які ліки.

А Сергій Мамонтов так і не зателефонував сім'ї потерпілого, але сам прийшов у дільницю — на нього порушили адміністративну справу за те, що поїхав з місця ДТП.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за "залишення у небезпеці".