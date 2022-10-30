Російський чиновник переїхав дитину на своєму джипі і втік з місця злочину

Виявилося, що за кермом був член "Єдиної Росії" Сергій Мамонтов. Шестирічний хлопчик вижив.

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У Татарську, Новосибірській області, місцевий чиновник переїхав дитину на своєму автомобілі і кинув хлопчика на дорозі. Дитина вижила, винуватцем ДТП виявився 67-річний Сергій Мамонтов. Він директор Татарського ДРБУ — філії з будівництва, ремонту та утримання доріг та споруд "Новосибірськавтодор", а також член партії "Єдина Росія". Про це пише Mash Siberia.

На відео, знятому вуличною камерою спостереження, видно, як водій не зменшує швидкість перед поворотом, збиває дитину та проїжджає нею.

[ + – ] Чиновник кинув збиту дитину на дорозі

Потім з машини виходить чоловік, підходить до збитої дитини, перевіряє, чи він живий, сідає в автомобіль і їде геть.

Збитій дитині — шість років. Він зараз у реанімації з переломом стегна та черепно-мозковою травмою.

"Він ще потім піднявся і зайшов додому. Я подумала спершу, що він ударився, ну буває таке — маленький. Ну а потім уже він каже: "Я вдарився об білу машину", — розповіла мати дитини.

За її словами, зараз її син у реанімації, його відправили спочатку до хірургії, де наклали шви на голову.

За словами матері дитини, вони поверталися додому і хлопчик пішов шукати кішку, яка завжди ховалась на вулиці. У цей момент дитину переїхав 67-річний Сергій Мамонтов.

Компанія "Татарський ДРБУ" вже запевнила матір постраждалого хлопчика, що сплатить переліт, лікаря та будь-які ліки.

А Сергій Мамонтов так і не зателефонував сім'ї потерпілого, але сам прийшов у дільницю — на нього порушили адміністративну справу за те, що поїхав з місця ДТП.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за "залишення у небезпеці".