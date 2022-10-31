Экс-чемпиона по шахматам Карпова нашли на улице в Москве избитым и пьяным, — СМИ

По версии очевидца, гроссмейстера избил неизвестный, хотя местные СМИ утверждают, что Карпов был нетрезв и неудачно упал.

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Двенадцатого чемпиона мира по шахматам и бывшего депутата Госдумы Анатолия Карпова нашли нетрезвым и в бессознательном состоянии возле Госдумы в Москве и госпитализировали в реанимацию с травмами. Об этом сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Телеграм-канале.

По его словам, в субботу, 29 октября, Карпова обнаружили около здания Госдумы в бессознательном состоянии.

Ковалев также сообщил, что гроссмейстер сейчас находится в реанимации с тяжелой травмой головы и перелом бедра. Карпова якобы ввели в искусственную кому.

В свою очередь РИА "Новости", ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщило о том, что у депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по шахматам лишь перелом шейки бедра.

Правоохранители выдвигают две версии инцидента. Первая из них — нападение на Карпова неизвестного мужчины. Ее подтвердил Андрей Ковалев, который якобы был свидетелем происшедшего. Вторая — экс-чемпион мира неудачно упал, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент с Карповым: что говорит его окружение

В свою очередь помощник двенадцатого чемпиона мира по шахматам Альберт Степанян в комментарии ТАСС настаивает на том, что нападения на Карпова не было.

"Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет", — сказал Степанян.

Анатолий Карпов: что о нем известно

Карпов был сильнейшим шахматистом в мире на протяжении 10 лет, но осенью 1985 года уступил титул чемпиона мира Гарри Каспарову.

Также шахматист являлся депутатом Госдумы РФ VI, VII и VIII созывов, член комитета Госдумы по международным делам, член фракции "Единая Россия".

Напомним, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада поддержала санкции против голосовавшего за признание "Л/ДНР" депутата Госдумы Анатолия Карпова. Среди ограничений — блокировка активов и запрет на въезд в Украину.

Фокус также писал о том, как Анатолий Карпов встретился с Виктором Ющенко и разыграл с ним шахматную партию.