Ексчемпіона з шахів Карпова знайшли на вулиці в Москві побитим і п'яним, — ЗМІ

За версією очевидця, гросмейстера побив невідомий, хоча місцеві ЗМІ стверджують, що Карпов був нетверезий і невдало впав.

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Дванадцятого чемпіона світу з шахів і колишнього депутата Держдуми Анатолія Карпова знайшли нетверезим і непритомного біля Держдуми в Москві та госпіталізували в реанімацію з травмами. Про це повідомив голова Загальноросійського руху підприємців Андрій Ковальов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у суботу, 29 жовтня, Карпова виявили біля будівлі Держдуми в непритомному стані.

Ковальов також повідомив, що гросмейстер зараз перебуває в реанімації з тяжкою травмою голови та перелом стегна. Карпова нібито ввели в штучну кому.

Зі свого боку, РІА "Новини", посилаючись на власні анонімні джерела, повідомило про те, що в депутата Держдуми та колишнього чемпіона світу з шахів лише перелом шийки стегна.

Правоохоронці висувають дві версії інциденту. Перша з них — напад на Карпова невідомого чоловіка. Її підтвердив Андрій Ковальов, який нібито був свідком того, що сталося. Друга — ексчемпіон світу невдало впав, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент із Карповим: що каже його оточення

Зі свого боку, помічник дванадцятого чемпіона світу з шахів Альберт Степанян у коментарі ТАРС наполягає на тому, що нападу на Карпова не було.

"Ніякого нападу не було. Все нормально з Анатолієм Євгеновичем, жодних травм немає", — сказав Степанян.

Анатолій Карпов: що про нього відомо

Карпов був найсильнішим шахістом у світі протягом 10 років, але восени 1985 року поступився титулом чемпіона світу Гаррі Каспарову.

Також шахіст був депутатом Держдуми РФ VI, VII та VIII скликань, член комітету Держдуми з міжнародних справ, член фракції "Єдина Росія".

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Верховна Рада підтримала санкції проти депутата Держдуми Анатолія Карпова, який голосував за визнання "Л/ДНР". Серед обмежень — блокування активів і заборона на в'їзд в Україну.

Фокус також писав про те, як Анатолій Карпов зустрівся з Віктором Ющенком і розіграв із ним шахову партію.