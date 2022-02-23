Рада підтримала санкції проти депутатів Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР": наступний крок за РНБО

Серед обмежень проти 351 російських політиків – блокування активів та заборона на в'їзд до України.

Раді національної безпеки та оборони Україну пропонують запровадити санкції проти російських чиновників, які голосували за визнання Росією "ЛДНР". Рішення ухвалила Верховна Рада, йдеться на сайті парламенту.

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Обмеження проти російських політиків внесли до проєкту постанови №7064, яку підтримали 322 нардепи.

Певні заборони пропонується застосувати до 351 особи. Серед них, зокрема, Олександр Бородай, Микола Валуєв, Геннадій Зюганов, Петро Толстой, фігуристка Ірина Родніна та шахіст Анатолій Карпов.

Санкції проти чиновників із РФ передбачають такі обмеження:

блокування активів,

обмеження торгових операцій,

обмеження або припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України,

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань,

анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами,

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж,

припинення дії торгових угод, спільних проєктів і промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки й оборони;

скасування віз і заборона в'їзду на територію України тощо.

Нагадаємо, напередодні Євросоюз ввів санкції проти депутатів Держдуми, які підтримали визнання окупованих територій Донбасу Москвою. Глави Кремля Володимира Путіна серед осіб, які потрапили під обмеження, не було.

Серед низки санкцій проти РФ і ОРДЛО є й нові обмеження від США. Америка застосувала санкції проти "Л/ДНР", до яких входить економічне ембарго.