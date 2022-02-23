Рада поддержала санкции против голосовавших за признание "Л/ДНР" депутатов Госдумы: следующий шаг за СНБО

Среди ограничений против 351 российских политиков — блокировка активов и запрет на въезд в Украину.

Совету национальной безопасности и обороны Украину предлагают ввести санкции против российских чиновников, которые голосовали за признание Россией "ЛДНР". Решение приняла Верховная Рада, говорится на сайте парламента.

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Ограничения против россйских политиков внесли в проект постановления №7064, который поддержали 322 нардепа.

Определенные запреты предлагается применить к 351 человеку. Среди них, в частности, Александр Бородай, Николай Валуев, Геннадий Зюганов, Петр Толстой, фигуристка Ирина Роднина и шахматист Анатолий Карпов.

Санкции против чиновников из РФ предусматривают такие ограничения:

блокировка активов,

ограничение торговых операций,

ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств,

аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами,

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей,

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

отмена виз и запрет въезда на территорию Украины и тому подобное.

Напомним, накануне Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы, которые подержали признание оккупированных территорий Донбасса Москвой. Главы Кремля Владимира Путина среди лиц, которые попали под ограничения, не оказалось.

Среди ряда санкций против РФ и ОРДЛО есть и новые ограничения от США. Америка применила санкции против "Л/ДНР", в которые входит экономическое эмбарго.