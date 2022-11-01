Ввели чужой эмбрион: в Израиле разгорелся скандал из-за процедуры ЭКО (фото)

В крупнейшей израильской клинике во время процедуры ЭКО врачи ошиблись и теперь не могут выяснить кому принадлежит генетический материал. Семьи обратились в Минздрав с требованием провести анализы ДНК.

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В израильской частной клинике "Ассут" набирает обороты скандал, связанный с ошибкой врачей, которые в ходе процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО) ввели роженице чужой эмбрион. В результате десятки пациенток обратилось в Минздрав страны с требованием провести тесты ДНК для выявления генетической связи между будущими матерями и эмбрионами. Об инциденте в одном из самых крупных медицинских центров Израиля сообщает израильское издание Haaretz.

Обозреватели пишут, что письмо в Минздрав было направлено после того, как была обнаружена ошибка врачей клиники, имплантировавшие в матку женщины плод, генетические данные которого не имели отношения ни к матери, ни к отцу. Более того, врачи до сих пор не могут внятно ответить на вопрос, кому принадлежит генетический материал, что использовался в процедуре ЭКО.

[ + – ] Клиника "Ассут" в Израиле

К обращению в Министерство здравоохранения Израиля присоединились также те мамы, которые уже выносили детей и родили после процедуры ЭКО в клинике "Ассут". Причем семьи требуют, чтобы тестирование проводилось за счет клиники, но в другом медицинском учреждении.

"Министерство здравоохранения, где бы вы были, чтобы таких ошибок не происходило? Кому мы можем теперь доверять? Не сомневайтесь, мы требуем следственный комитет!" — возмущаются женщины.

Мнение религиозного лидера

Масла в огонь подлил и Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, решение которого имеют юридическую силу, поскольку религия в стране не отделена от закона. Религиозный лидер заявил, что суррогатная мать, которая фактически рожает генетически не своего ребенка, должна считаться биологической матерью.

[ + – ] Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау

Он также указал, что в таком случае возникает еще один вопрос — генеалогии, и поэтому необходимо продолжать делать тесты ДНК, чтобы выяснить, кто является родителями таких детей. Лау подчеркнул, что это крайне необходимо для того, чтобы предотвратить в будущем потенциальный брак между родными братьями и сестрами.

Комментарии врачей

Председатель клиники "Ассут" профессор Шуки Шемер прокомментировал врачебную ошибку и сказал, что "этот инцидент тяжелый, трагический и невыносимый.

[ + – ] Профессор Шуки Шемер

"Это негативное событие, которое произошло на этой неделе, не должно произойти в будущем". Клиника Ассут принесла много детей через оплодотворение — мы видим полную совместимость между родителями и яйцеклеткой. Но случилось то, чего не должно было случиться, поэтому и мы будем оказывать пациентам эмоциональную поддержку и все, что им необходимо", — сказал Шемер.

Ранее сообщалось, что в США предложили организовать круизные туры в Мексиканском заливе, в ходе которых будут делать аборты. Профессор Калифорнийского университета и акушер-гинеколог Мег Отри отметила, что судно с пациентками будет отплывать в Мексиканский залив, где не действует американская юрисдикция и аборты по-прежнему легальны.