Ввели чужий ембріон: в Ізраїлі спалахнув скандал через процедуру ЕКЗ (фото)

У найбільшій ізраїльській клініці під час процедури ЕКЗ лікарі помилилися і тепер не можуть з'ясувати, кому належить генетичний матеріал. Сім'ї звернулися до МОЗ з вимогою провести аналізи ДНК.

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В ізраїльській приватній клініці "Ассут" набирає обертів скандал, пов'язаний з помилкою лікарів, які в ході процедури штучного запліднення (ЕКЗ) ввели породіллі чужий ембріон. В результаті десятки пацієнток звернулося до МОЗ країни з вимогою провести тести ДНК для виявлення генетичного зв'язку між майбутніми матерями та ембріонами. Про інцидент в одному із найбільших медичних центрів Ізраїлю повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

Оглядачі пишуть, що листа до МОЗ було направлено після того, як виявлено помилку лікарів клініки, що імплантували в матку жінки плід, генетичні дані якого не мали стосунку ні до матері, ні до батька. Щобільше, лікарі досі не можуть виразно відповісти на запитання, кому належить генетичний матеріал, який використовувався у процедурі ЕКЗ.

[ + – ] Клініка "Ассут" в Ізраїлі

До звернення до Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю приєдналися також ті мами, які вже виносили дітей та народили після процедури ЕКЗ у клініці "Ассут". Причому сім'ї вимагають, щоби тестування проводилося за кошти клініки, але в іншій медичній установі.

"Міністерство охорони здоров'я, де ви були б, щоб таких помилок не відбувалося? Кому ми можемо тепер довіряти? Не сумнівайтеся, ми вимагаємо слідчий комітет!" — обурюються жінки.

Думка релігійного лідера

Олії у вогонь підлив і Головний ашкеназький рабин Ізраїлю Давид Лау, рішення якого мають юридичну силу, оскільки релігія в країні не відокремлена від закону. Релігійний лідер заявив, що сурогатна мати, яка фактично народжує генетично не свою дитину, має вважатися біологічною матір'ю.

[ + – ] Головний ашкеназький рабин Ізраїлю Давид Лау

Він також зазначив, що в такому разі виникає ще одне питання — генеалогії, і тому потрібно продовжувати робити тести ДНК, щоб з'ясувати, хто є батьками таких дітей. Лау підкреслив, що це вкрай необхідно для того, щоб запобігти майбутньому потенційному шлюбу між рідними братами і сестрами.

Коментарі лікарів

Голова клініки "Ассут" професор Шукі Шемер прокоментував лікарську помилку і сказав, що "цей інцидент важкий, трагічний і нестерпний".

[ + – ] Професор Шуки Шемер

"Ця негативна подія, яка сталася цього тижня, не має відбутися у майбутньому". Клініка Ассут принесла багато дітей через запліднення — бачимо повну сумісність між батьками та яйцеклітиною. Але сталося те, чого не мало статися, тому і ми надаватимемо пацієнтам емоційну підтримку і все, що їм необхідно", — сказав Шемер.

Раніше повідомлялося, що в США запропонували організувати круїзні тури в Мексиканській затоці, в ході яких робитимуть аборти. Професор Каліфорнійського університету та акушер-гінеколог Мег Отрі зазначила, що судно з пацієнтками відпливатиме до Мексиканської затоки, де не діє американська юрисдикція та аборти, як і раніше, легальні.