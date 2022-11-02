Любопытный хищник: дайвер встретился лицом к лицу с косаткой (видео)

По словам автора ролика, видео снималось во время обычного погружения с маской и трубкой, без акваланга. Теплые воды Калифорнийского залива косатки выбирают в период миграции.

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Ныряльщик в Калифорнийском заливе снял встречу с гигантской косаткой, которая вплотную подплыла к подводной камере. Автор поделился видеозаписью в своем Instagram.

"В сложные времена косатка может стать вашим духовным животным и дать надежду. Что бы ни ни случилось, помните, что в конечном итоге сможете преодолеть суровые воды и вдохнуть воздух", — написал Эванс Бодин, основатель компании для ныряльщиков Baja Shark Experience в мексиканском штате Баха-Калифорния-Сур.

[ + – ] Несмотря на то, что косатки известны как киты-убийцы и умелые хищники, они практически не нападают на людей.

Бытует мнение, что косатки встречаются только в холодных водах, вместе с тем их можно обнаружить и в теплом Калифорнийском заливе — популярном месте для мигрирующих морских млекопитающих. Когда период размножения завершается, животные уплывают в северную часть Тихого океана.

"В этот день мы целенаправленно искали косаток, и все на борту лодки, в том числе и я, были готовы к встрече с ними", — пояснил автор ролика, по словам которого видео снималось во время обычного погружения с маской и трубкой, без акваланга.

"Мы могли разделить этот ценное мгновение со стаей из пяти косаток, но эта самка оказалась самой любопытной", — отметил ныряльщик, добавив, что это животное несколько раз возвращалось к людям.

Несмотря на то, что косатки известны как киты-убийцы и умелые хищники, ныряльщику опасность не угрожала, потому что они практически не нападают на людей.

"Она казалась очень дружелюбной. Мы наблюдали за ними с лодки, а затем с близкого расстояния под водой", — сказал автор ролика.

Косатки часто подплывают к лодкам с людьми, но вредят. Если и наносят ущерб, то делают это из любопытства или во время игры.

Напомним, что ученые сняли трехчасовой бой косаток и горбатых китов. "Океан кипел, летали плавники": обычно, эти морские млекопитающие ведут охоту на более мелких животных — морских львов и свиней. Но в этот раз им пришлось схлестнуться с группой китов.

Ранее Фокус сообщал, что косаток считают идеальными хищниками, которые владеют сложными техниками охоты и не оставляют жертве ни единой возможности выжить.