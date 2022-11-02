Цікавий хижак: дайвер зустрівся віч-на-віч із косаткою (відео)

За словами автора ролика, відео знімали під час звичайного занурення з маскою та трубкою, без акваланга. Теплі води Каліфорнійської затоки косатки обирають у період міграції.

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Пірнальник у Каліфорнійській затоці зняв зустріч із гігантською косаткою, яка впритул підпливла до підводної камери. Автор поділився відеозаписом у своєму Instagram.

"У складні часи косатка може стати вашою духовною твариною і дати надію. Що б не трапилося, пам'ятайте, що в кінцевому підсумку зможете подолати суворі води й вдихнути повітря", — написав Еванс Бодін, засновник компанії для пірнальників Baja Shark Experience у мексиканському штаті Баха-Каліфорнія-Сур.

[ + – ] Незважаючи на те, що косатки відомі як кити-вбивці та вмілі хижаки, вони практично не нападають на людей

Існує думка, що косатки зустрічаються тільки в холодних водах, водночас їх можна виявити і в теплій Каліфорнійській затоці — популярному місці для морських ссавців, які мігрують. Коли період розмноження завершується, тварини відпливають у північну частину моря.

"Цього дня ми цілеспрямовано шукали косаток, і всі на борту човна, у тому числі я, були готові до зустрічі з ними", — пояснив автор ролика, за словами якого, відео знімалося під час звичайного занурення з маскою та трубкою, без акваланга.

"Ми могли розділити цю цінну мить зі зграєю з п'яти косаток, але ця самка виявилася найзацікавленішою", — зазначив пірнальник, додавши, що ця тварина кілька разів поверталася до людей.

Незважаючи на те, що косатки відомі як кити-вбивці та вмілі хижаки, пірнальнику небезпека не загрожувала, бо вони практично не нападають на людей.

"Вона здавалася дуже доброзичливою. Ми спостерігали за ними з човна, а потім зблизька під водою", — сказав автор ролика.

Косатки часто підпливають до човнів із людьми, але не шкодять. Якщо і завдають шкоди, то роблять це з цікавості чи під час гри.

Нагадаємо, що вчені зняли тригодинний бій косаток і горбатих китів. "Океан кипів, літали плавці": зазвичай, ці морські ссавці ведуть полювання на дрібніших тварин — морських левів і свиней. Але цього разу їм довелося зійтися в бою з групою китів.

Раніше Фокус повідомляв, що косаток вважають ідеальними хижаками, які мають складні техніки полювання та не залишають жертві жодної можливості вижити.