Место на свалке: в Петербурге решили утилизировать портреты руководителей России

Чиновники решили избавиться от портретов бывшего и действующего президентов РФ, главы Совфеда и местного губернатора.

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Центр организации социального обслуживания Санкт-Петербурга объявил тендер на утилизацию списанного имущества. Среди прочих предметов в перечне обнаружились портреты российских политических деятелей.

Среди них три портрета президента РФ Владимира Путина, еще три — главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко, четыре портрета экс-президента, а ныне зампреда Совета безопасности РФ и главы партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, а также пять портретов действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Стоимость работ по утилизации петербургские чиновники оценили в 37 тыс. рублей (около $60 по официальному курсу).

[ + – ] За утилизаци

От портретов Медведева в России не впервые пытаются избавиться. В 2019 году такая идея даже стоила должности заместителю управделами администрации Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Алексею Кокшарову. Он хотел утилизировать два изображения Дмитрия Медведева, когда об этом узнало руководство, разразился скандал.

Напомним, участники акции "Бессмертный полк" выбросили портреты солдат сразу после ее завершения. По условиям акции на шествие нужно было приходить с фотографиями своих родных, которые погибли во время Второй мировой войны, однако очевидно, что массовке просто раздали заготовленные портреты.

Также сообщалось, что в Белгороде на свалку выбросили цинковые гробы, в которых в РФ доставляют ликвидированных на войне в Украине российских солдат. Сотрудники ритуальной службы также выбросили иконы, которые клали в гробы вместе с телами.