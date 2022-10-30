В Белгороде на мусорку выбросили гробы, в которых доставляют убитых россиян, — СМИ (фото)

Ритуальщики решили не заниматься утилизацией цинковых гробов и выкинули их вместе с иконами возле гаражей.

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В Белгороде на свалку выбросили цинковые гробы, в которых в РФ доставляют ликвидированных российских военнослужащих. Об этом пишет издание Baza.

В частности, жители Белгорода с жалобами обратились в полицию и рассказали, что сотрудники местной ритуальной фирмы выбрасывают цинковые гробы, предназначенные для транспортировки ликвидированных россиян.

На неожиданную находку, как пишет издание Baza, граждане наткнулись на улице Привольной.

"Сразу несколько гробов, уже вместе с иконами и пакетами были выброшены у гаражей. Люди, мягко говоря, были шокированы, когда принесли на помойку мусор, а увидели цинковые гробы", — подчеркнули журналисты и добавили, что необычную свалку действительно организовали сотрудники белгородской ритуальной службы.

Тела ликвидированных российских военнослужащих в РФ доставляются в "цинке". Для проведения похоронных церемоний родственники, как отмечает Baza, покупают деревянную продукцию, а за утилизацию цинковых гробов отвечает ритуальная служба.

"Ритуальщики решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и тупо выкинули их в обычную мусорку. Там они и пролежали несколько дней", — подытожили журналисты и опубликовали снимок со стихийной свалки, на которую выбросили цинковые гробы с иконами и пакетами.

[ + – ] В Белгороде ритуальная служба выбросила на свалку цинковые гробы

Отметим, что после полномасштабного вторжения в России создали расписные дизайнерские гробы. Для "закрепления успеха" разработчики решили заказать логотип и слоган у скандально известного дизайнера Артемия Лебедева. Так, после полномасштабного вторжения в Украину россиянам предлагают гробы с экологичными хлопковыми ручками нежных оттенков, которые могут быть расписаны вручную.

Также сообщалось, что в Бурятии ликвидированных оккупантов решили отпевать на территории детского центра.