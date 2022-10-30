У Бєлгороді на звалище викинули труни, в яких доставляють убитих росіян, — ЗМІ (фото)

Ритуальники вирішили не займатися утилізацією цинкових трун та викинули їх разом із іконами біля гаражів.

Related video

У Бєлгороді на сміттєзвалище викинули цинкові труни, в яких у РФ доставляють ліквідованих російських військовослужбовців. Про це пише видання Baza.

Зокрема, жителі Бєлгорода зі скаргами звернулися до поліції та розповіли, що співробітники місцевої ритуальної фірми викидають цинкові труни, призначені для транспортування ліквідованих росіян.

На несподівану знахідку, як пише видання Baza, громадяни натрапили на вулиці Привільній.

"Відразу кілька трун, вже разом з іконами та пакетами було викинуто біля гаражів. Люди, м'яко кажучи, були шоковані, коли принесли на смітник сміття, а побачили цинкові труни", — підкреслили журналісти і додали, що незвичайне звалище дійсно організували співробітники бєлгородської рятувальної служби.

Тіла ліквідованих російських військовослужбовців доставляються в "цинку". Для проведення похоронних церемоній родичі купують дерев'яну продукцію, а за утилізацію цинкових трун відповідає ритуальна служба.

"Ритуальники вирішили не морочитися з непотрібними цинковими трунами і тупо викинули їх у звичайне сміття. Там вони і пролежали кілька днів", — підсумували журналісти та опублікували знімок зі стихійного звалища, на яке викинули цинкові труни з іконами та пакетами.

[ + – ] У Бєлгороді ритуальна служба викинула на звалище цинкові труни

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення в Росії створили розписні дизайнерські труни. Для "закріплення успіху" розробники вирішили замовити логотип та лозунг у скандально відомого дизайнера Артемія Лебедєва. Так, після повномасштабного вторгнення в Україну росіянам пропонують труни з екологічними бавовняними ручками ніжних відтінків, які можуть бути розписані вручну.

Також повідомлялося, що у Бурятії ліквідованих окупантів вирішили відспівувати на території дитячого центру.