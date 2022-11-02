Місце на звалищі: у Петербурзі вирішили утилізувати портрети керівників Росії

Чиновники вирішили позбутися портретів колишнього і чинного президентів РФ, голови Радфеда та місцевого губернатора.

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Центр організації соціального обслуговування Санкт-Петербурга оголосив тендер на утилізацію списаного майна. Серед інших предметів у списку виявилися портрети російських діячів.

Серед них три портрети президента РФ Володимира Путіна, ще три — голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко, чотири портрети експрезидента, а нині заступника голови Ради безпеки РФ та голови партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва, а також п'ять портретів чинного губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова.

Вартість робіт з утилізації петербурзькі чиновники оцінили у 37 тис. рублів (близько $60 за офіційним курсом).

[ + – ] За утилізацію

Від портретів Медведєва в Росії не вперше намагаються позбутися. У 2019 році така ідея навіть коштувала посади заступнику керівника справами адміністрації Надимського району Ямало-Ненецького автономного округу Олексію Кокшарову. Він хотів утилізувати два зображення Дмитра Медведєва, коли про це дізналося керівництво, вибухнув скандал.

Нагадаємо, учасники акції "Безсмертний полк" викинули портрети солдатів одразу після її завершення. За умовами акції на ходу треба було приходити з фотографіями своїх рідних, які загинули під час Другої світової війни, проте очевидно, що масовці просто роздали заготовлені портрети.

Також повідомлялося, що у Бєлгороді на звалище викинули цинкові труни, в яких у РФ доставляють ліквідованих на війні в Україні російських солдатів. Співробітники ритуальної служби також викинули ікони, які клали у труни разом із тілами.