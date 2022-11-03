Минобороны, МИД и президент Турции Эрдоган помогли возобновить "зерновой коридор", — дипломат

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, за последние несколько дней Турция приложила значительные дипломатические усилия. А Эрдогану пришлось лично звонить Путину.

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После переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным РФ возобновила свое участие в "зерновой сделке". Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает информагентство "Анадолу".

Представитель Турции подчеркнул, что приостановке работы "зернового коридора" предшествовала атака на судно у побережья Севастополя. Но отметил, что вопрос о поставках зерна следует рассмотреть отдельно от войны в Украине.

По словам дипломата, за последние несколько дней Турция приложила значительные дипломатические усилия в этом направлении. В переговорах с турецкой стороны участвовали: глава Минобороны, МИДа, а также президент Эрдоган, который беседовал с Путиным по телефону.

"Россия вернулась к соглашению после переговоров Путина и президента Эрдогана, сейчас все нормализовалось", — заявил Ибрагим Калын.

С его слов, по периметру коридора и вокруг него не будет никаких военных действий, о чем и договаривались стороны три месяца назад.

Вместе с тем, представитель Турции указал на политический подход в том, что касается зернового коридора, поскольку европейские страны покупают чуть ли не больше половины украинского зерна.

Дипломат отметил, что РФ приходится сталкиваться с рядом сложностей. Несмотря на то, что официального эмбарго нет, логистические и страховые компании, опасаясь санкций, предпочитают не сотрудничать с РФ.

Со слов турецкого дипломата, нужно предоставить гарантии на экспорт российских удобрений и зерна, но это не должно рассматриваться как поддержка войны, которую ведет РФ в Украине.

"Я думаю, что нужно давать какие-то гарантии компаниям и другим лицам, чтобы не только украинская, но и российская продукция могла поступить на международные рынки", — подчеркнул Калым.

Напомним, что из-за невозможности экспортировать собственное зерно и удобрения Россия угрожает пересмотреть соглашение о зерновом коридоре.

Ранее Фокус сообщал, что Эрдоган вернул Путина в "зерновую сделку". После звонка российскому президенту коридор вновь заработал. Лидеры двух стран также обсудили вывоз из российских портов удобрений и агропродукции в такие страны, как Джибути, Сомали и Судан.