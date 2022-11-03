Міноборони, МЗС та президент Туреччини Ердоган допомогли відновити "зерновий коридор", — дипломат

За словами речника президента Туреччини Ібрагіма Калина, за останні кілька днів Туреччина доклала значних дипломатичних зусиль. А Ердогану довелося особисто дзвонити до Путіна.

Related video

Після переговорів турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана з главою Кремля Володимиром Путіним РФ відновила свою участь у "зерновій угоді". Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає інформагентство "Анадолу".

Представник Туреччини наголосив, що припиненню роботи "зернового коридору" передувала атака на судно біля узбережжя Севастополя. Але зазначив, що питання щодо постачання зерна слід розглянути окремо від війни в Україні.

За словами дипломата, за останні кілька днів Туреччина доклала значних дипломатичних зусиль у цьому напрямі. У переговорах з турецького боку брали участь: голова Міноборони, МЗС, а також президент Ердоган, який розмовляв із Путіним телефоном.

"Росія повернулася до угоди після переговорів Путіна та президента Ердогана, зараз все нормалізувалося", — заявив Ібрагім Калин.

За його словами, по периметру коридору та навколо нього не буде жодних військових дій, про що й домовлялися сторони три місяці тому.

Водночас представник Туреччини вказав на політичний підхід у тому, що стосується зернового коридору, оскільки європейські країни купують майже половину українського зерна.

Дипломат зазначив, що РФ доводиться стикатися з низкою складнощів. Попри те, що офіційного ембарго немає, логістичні та страхові компанії, побоюючись санкцій, вважають за краще не співпрацювати з РФ.

За словами турецького дипломата, потрібно надати гарантії на експорт російських добрив та зерна, але це не повинно розглядатись як підтримка війни, яку веде РФ в Україні.

"Я думаю, що треба давати якісь гарантії компаніям та іншим особам, щоб не лише українська, а й російська продукція могла з'явитися на міжнародних ринках", — наголосив Калин.

Нагадаємо, що через неможливість експортувати власне зерно та добрива Росія погрожує переглянути угоду про зерновий коридор.

Раніше Фокус повідомляв, що Ердоган повернув Путіна в "зернову угоду". Після дзвінка до російського президента коридор знову запрацював. Лідери двох країн також обговорили вивезення з російських портів добрив та агропродукції до таких країн, як Джибуті, Сомалі та Судан.