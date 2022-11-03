Могут арестовать за "лайк": МИД ФРГ призвало граждан Германии срочно покинуть Иран

Ведомство предупреждает, что иранские силовики, подавляя протесты, арестовывают много людей, которых приговаривают к длительным срокам заключения, а некоторых — убивают.

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Министерство иностранных дел ФРГ обратилось к гражданам Германии с просьбой срочно покинуть Иран, в котором с 18 сентября продолжаются массовые протесты, спровоцированные убийством полицией нравов молодой иранки.

В МИД отметили, что иранские силовики пытаются подавить протесты, поэтому германские граждане рискуют быть арестованными, приговоренными к лишению свободы или же убитыми. Прежде всего такая угроза нависла над лицами с двойным гражданством, у которых есть паспорта Ирана и Германии.

[ + – ] Протесты в Иране

"Полиция и силовики применяют насилие против демонстрантов, есть убитые и раненые, — предупредили в МИД ФРГ. — В непосредственной близости от демонстраций производят произвольные аресты, в том числе иностранных граждан".

В группе риска путешественники

Призывая держаться подальше от мест проведения протестных акций, дипломаты отмечают, что наибольшей опасности подвергаются туристы, которые путешествуют в одиночку на мотоциклах, велосипедах или автомобилях.

"Существует риск того, что багаж будет подвергнут тщательному обыску и, возможно, конфискован. В частности, детальным проверкам могут быть подвергнуты электронные средства связи, такие как мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и т. д., — отметили в МИД. — Маршруты, занесенные в электронные карты и навигационные системы, особенно для планирования поездок по бездорожью, могут быть расценены иранскими органами безопасности как свидетельство шпионажа".

Из-за особенностей местного уголовного права для уголовного преследования иногда бывает достаточно "лайка" в соцсети, личных заметок и частных контактов с людьми, которых иранские власти считают своими противниками.

"Даже люди, которые могли без проблем въезжать и выезжать из страны в прошлом, могут быть произвольно арестованы при повторном посещении на основании давних или новых обвинений", — подчеркнули в МИД.

Ранее журналисты-расследователи раскрыли информацию о том, как правительству Ирана удается быстро и эффективно подавлять митинги, лишая протестующих связи. Система SIAM располагает инструментами для отслеживания физического местонахождения пользователей мобильной связи и идентифицировать их.

Напомним. недавно стало известно, что в Иране полиция нравов убила еще одну девушку, которая протестовала против ношения хиджаба. Бойцы "Шариатской гвардии" избили дубинками 17-летнюю Арнику Гаем Магами, после чего она впала в кому и спустя 10 дней умерла.

Протесты охватили Иран после гибели 22-летней активистки Махсы Амини, которая приехала из Курдистана в Тегеран, чтобы навестить родственников. Полицейские ее избили за нарушение "дресскода", в результате 22-летняя девушка получила переломы черепа, кровоизлияние и скончалась от отека мозга.