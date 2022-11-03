Можуть заарештувати за "лайк": МЗС ФРН закликало громадян Німеччини терміново залишити Іран

Відомство попереджає, що іранські силовики, пригнічуючи протести, заарештовують багато людей, яких засуджують до тривалих ув'язнень, а деяких — вбивають.

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Міністерство закордонних справ ФРН звернулося до громадян Німеччини з проханням терміново залишити Іран, у якому з 18 вересня продовжуються масові протести, спровоковані вбивством поліцією моралі молодої іранки.

У МЗС зазначили, що іранські силовики намагаються придушити протести, тому німецькі громадяни ризикують бути заарештованими, засудженими до позбавлення волі або вбитими. Насамперед така загроза нависла над особами з подвійним громадянством, які мають паспорти Ірану та Німеччини.

[ + – ] Протести в Ірані

"Поліція та силовики застосовують насильство проти демонстрантів, є вбиті та поранені, — попередили в МЗС ФРН. — У безпосередній близькості від демонстрацій роблять довільні арешти, зокрема іноземних громадян".

У групі ризику мандрівники

Закликаючи триматися подалі від місць проведення протестних акцій, дипломати зазначають, що найбільшу небезпеку наражаються туристи, які подорожують поодинці на мотоциклах, велосипедах чи автомобілях.

"Існує ризик того, що багаж підлягатиме ретельному обшуку і, можливо, конфіскований. Зокрема, до детальних перевірок можуть залучити електронні засоби зв'язку, такі як мобільні телефони, ноутбуки, планшети тощо, — зазначили в МЗС. — Маршрути, занесені в електронні карти та навігаційні системи, особливо для планування поїздок бездоріжжям, можуть бути розцінені іранськими органами безпеки як свідчення шпигунства".

Через особливості місцевого кримінального права для кримінального переслідування іноді буває достатньо "лайку" у соцмережі, особистих нотаток та приватних контактів з людьми, яких іранська влада вважає своїми противниками.

"Навіть люди, які могли без проблем в'їжджати та виїжджати з країни в минулому, можуть бути довільно заарештовані під час повторного відвідування на підставі давніх чи нових звинувачень", — наголосили в МЗС.

Раніше журналісти-розслідувачі розкрили інформацію про те, як уряду Ірану вдається швидко і ефективно придушувати мітинги, позбавляючи протестуючих зв'язку. Система SIAM має у своєму розпорядженні інструменти для відстеження фізичного місцезнаходження користувачів мобільного зв'язку та ідентифікувати їх.

Нагадаємо. Нещодавно стало відомо, що в Ірані поліція моралі вбила ще одну дівчину, яка протестувала проти носіння хіджабу. Бійці "Шаріатської гвардії" побили кийками 17-річну Арніку Гаєм Магамі, після чого вона впала в кому і через 10 днів померла.

Протести охопили Іран після загибелі 22-річної активістки Махси Аміні, яка приїхала з Курдистану до Тегерану, щоб відвідати родичів. Поліцейські її побили за порушення "дрес-коду", в результаті 22-річна дівчина отримала переломи черепа, крововилив і померла від набряку мозку.