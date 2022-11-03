В России эвакуируют бизнес-центр "Москва-Сити": что произошло (фото, видео)
В одной из башен бизнес-центра пропало электричество. В лифтах, которые остановились между этажами, оказались заблокированы люди.
В Москве из одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" срочно эвакуировали людей. Также в здании пропало электричество, сообщают российские СМИ.
В четверг, 3 ноября, в 18:00 три башни многофункционального комплекса "Q-квартал" "Москвы-Сити" остались без электричества.
В зданиях сработала сигнализация, оттуда срочно начали эвакуировать людей. Перестали работать пять лифтов, в них застряли четыре пассажира.
В соцсетях появилась информация, что одной девушке требуется медицинская помощь: она получила травмы во время резкого торможения кабины лифта.
Остальным людям пришлось спускаться пешком. В комплексе остается примерно около 100 человек, а в здании Минэкономразвития России люди застряли в лифте между 24 и 25 этажами. Все двери туда заблокированы, спасатели не могут попасть внутрь.
Кроме того, некоторые очевидцы сообщили о том, что в здании бизнес-центра уже начался пожар.
По официальной версии, причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре "Москва-Сити" стал скачок напряжения.
На инцидент косвенно отреагировал и президент РФ Владимир Путин. Он предложил находящемуся в "Москва-Сити" министру экономики Максиму Решетникову доложить об инвестициях и выразил надежду, что отключение там света во время совещания не помешает его докладу.
Заметим, что в IQ-квартале находится помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.
Напомним, в 2013 году в одной из недостроенных башен комплекса "Москва-Сити" в российской столице возник пожар. Правоохранительные органы начали эвакуацию с башни, однако там остались заблокированные строители.
Также Фокус писал о том, что в престижном БЦ "Москва-Сити" обнаружили офис хакеров. Злоумышленники отмывали деньги, полученные в качестве выкупа, под носом у правительства РФ, считают киберспециалисты.