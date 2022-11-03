У Росії евакуювали бізнес-центр "Москва-Сіті": що сталося (фото, відео)

В одній із веж бізнес-центру зникла електрика. У ліфтах, які зупинилися між поверхами, були заблоковані люди.

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У Москві з однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" терміново евакуювали людей. Також у будівлі зникла електрика, повідомляють російські ЗМІ.

У четвер, 3 листопада, о 18:00 три вежі багатофункціонального комплексу "Q-квартал" "Москви-Сіті" залишилися без електрики.

У будинках спрацювала сигналізація, звідти терміново почали евакуювати людей. Перестали працювати п'ять ліфтів, у них застрягли чотири пасажири.

У соцмережах з'явилася інформація, що одна дівчина потребує медичної допомоги: вона отримала травми під час різкого гальмування кабіни ліфта.

Решті людей довелося спускатися пішки. У комплексі залишається приблизно близько 100 осіб, а у будівлі Мінекономрозвитку Росії люди застрягли у ліфті між 24 та 25 поверхами. Усі двері туди заблоковані, рятувальники не можуть потрапити усередину.

Крім того, деякі очевидці повідомили, що у будівлі бізнес-центру вже почалася пожежа.

За офіційною версією, причиною відключення електрики в IQ-кварталі у діловому центрі "Москва-Сіті" став стрибок напруги.

На інцидент опосередковано відреагував президент РФ Володимир Путін. Він запропонував міністру економіки Максиму Решетнікову, що знаходиться у "Москва-Сіті", доповісти про інвестиції і висловив сподівання, що відключення там світла під час наради не завадить його доповіді.

Зауважимо, що в IQ-кварталі знаходиться приміщення Казначейства РФ, Мінцифри, Міністерства промисловості та торгівлі, Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, у 2013 році в одній із недобудованих веж комплексу "Москва-Сіті" у російській столиці виникла пожежа. Правоохоронці почали евакуацію з вежі, проте там залишилися заблоковані будівельники.

Також Фокус писав про те, що у престижному БЦ "Москва-Сіті" виявили офіс хакерів. Зловмисники відмивали гроші, отримані як викуп, під носом в уряду РФ, вважають кіберфахівці.