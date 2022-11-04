Самая высокая женщина в мире впервые полетела на самолете: пришлось убрать шесть сидений (фото)

Рост Румейсы Гелги — 215,16 см, благодаря таким антропометрическим данным женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ее перелет в Сан-Франциско занял 13-часов.

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Жительница Турции, считающаяся самой высокой женщиной в мире, взошла на борт пассажирского лайнера, чтобы впервые в жизни подняться в небо. Для этого также понадобилось освободить место, а сотрудники авиакомпании даже передвинули шесть мест в экономклассе. Об этом сообщается в после в Instagram самой высокой женщины в мире.

Рост Румейсы Гелги — 215,16 см, благодаря таким антропометрическим данным женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ее перелет на североамериканский континент занял 13-часов.

[ + – ] Румейса Гелги с ростом 215,16 см разместилась в салоне лайнера турецкой авиакомпании

Из-за синдрома Уивера — редкого генетического заболевания, которое вызывает стремительный рост, — 25-летней женщине приходится передвигаться на кресло-каталке. Чтобы разместиться в салоне самолета, понадобилось на месте шести кресел установить специальные носилки.

[ + – ] Самая высокая женщина в мире прилетела в США

После перелета из Стамбула в Сан-Франциско Гелги поделилась ощущениями с подписчиками в соцсетях, которых у нее около 20 тысяч.

[ + – ] Румейсу Гелги встречают поклонники в США

"Безупречное путешествие от первой до последней минуты. Это был мой первый полет, но определенно не последний… сердечно благодарю каждого, кто в этом поучаствовал", — написала самая высокая женщина в соцсети.

[ + – ] Меню самой высокой женщины в мире

Гелги работает в сфере программного обеспечения и собирается пробыть в Соединенных Штатах не менее полугода. Здесь она находится по работе, а также планирует продолжить свое сотрудничество с Книгой рекордов Гиннеса.

Напомним, что самый длинный пассажирский поезд в мире прошел через швейцарские Альпы. Огромным составом управляла команда из семи машинистов и 21 техника.

Ранее Фокус сообщал о "самом красивом городе": Путин вспомнил про Одессу и упомянул о переговорах с Украиной, к которым якобы готов Кремль. Вместе с тем, возобновление мирного диалога напрямую зависит от Киева.