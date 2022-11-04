Найвища жінка у світі вперше полетіла літаком: довелося прибрати шість сидінь (фото)

Ріст Румейси Гелгі — 215,16 см, завдяки таким антропометричним даним жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Її переліт до Сан-Франциско зайняв 13 годин.

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Жителька Туреччини, яка вважається найвищою жінкою у світі, зійшла на борт пасажирського лайнера, щоб уперше в житті піднятися на небо. Для цього також потрібно було звільнити місце, а співробітники авіакомпанії навіть пересунули шість місць в економкласі. Про це повідомляється після в Instagram найвищої жінки у світі.

Рст Румейси Гелгі — 215,16 см, завдяки таким антропометричним даним жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Її переліт на північноамериканський континент зайняв 13 годин.

[ + – ] Румейса Гелгі зі зростом 215,16 см розмістилася в салоні лайнера турецької авіакомпанії

Через синдром Вівера — рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє стрімке зростання, — 25-річній жінці доводиться пересуватися на кріслі-каталці. Щоб розміститися в салоні літака, знадобилося на місці шести крісел встановити спеціальні ноші.

[ + – ] Найвища жінка у світі прилетіла у США

Після перельоту зі Стамбула до Сан-Франциско Гелгі поділилася відчуттями з підписниками в соцмережах, яких має близько 20 тисяч.

[ + – ] Румейсу Гелгі зустрічають шанувальники у США

"Бездоганна подорож від першої до останньої хвилини. Це був мій перший політ, але безумовно не останній... сердечно дякую кожному, хто в цьому взяв участь", — написала найвища жінка в соцмережі.

[ + – ] Меню найвищої жінки у світі

Гелгі працює у сфері програмного забезпечення і збирається пробути у Сполучених Штатах щонайменше пів року. Тут вона працює, а також планує продовжити свою співпрацю з Книгою рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, що найдовший пасажирський поїзд у світі пройшов через швейцарські Альпи. Величезним складом управляла команда із семи машиністів та 21 техніка.

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