В Индии родилась девочка с восемью эмбрионами внутри, – The Sun

Операция по удалению эмбрионов из желудка ребенка длилась полтора часа. Сейчас малышка идет на поправку.

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Девочка, внутри которой было восемь эмбрионов, появилась на свет в частной больнице в районе Рамгарх, штат Джаркханд, и стала настоящей сенсацией в медицинском мире, пишет The Sun.

Малышка родилась 10 октября, однако через некоторое время после ее появления на свет обеспокоенніе родители привезли дочь к врачам, поскольку ее раздутый живот очень тревожил пару.

Медики провели компьютерную томографию новорожденной и увидели изображения, которые действительно предполагали наличие опухоли. Впоследствии девочку перевели в Детскую больницу и исследовательский центр Рани в городе Ранчи.

После того, как пришли результаты сканирования, команда под руководством доктора Мохаммеда Имрана была ошеломлена, обнаружив в брюшной полости девочки восемь недоразвитых эмбрионов.

Через три недели после рождения девочке, находящейся под наблюдением в больнице, провели полуторачасовую операцию, в результате которой врачи удалили все лишнее из ее организма.

О том, насколько были развиты эмбрионы, не сообщается. Однако есть факты, когда у новорожденных вырезали уродливые зародыши, у которых были мышцы, кости, волосы и гениталии.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Подобное явление медики называют "плод в плоде" и "паразитический близнец", и за всю историю наблюдений крайне необычный и редкий дефект был зафиксирован 200 раз, однако настолько многоплодный – впервые. Первое описание "плод в плоде" появилось в Британском медицинском журнале еще в 1808 году.

Плод в плоде возникает в результате неполного разделения близнецов. Однако врачи точно не знают, как это происходит. Некоторые предполагают, что здоровый эмбрион соединяется с матерью через плаценту, а другой прикрепляется к кровеносным сосудам близнеца. По мере того, как старший близнец растет, меньший поглощается им.

Другие ученые предполагают, что это происходит в результате позднего деления клеток.

Благодаря современным технологиям и своевременной диагностике, врачи на ранних стадиях выявляют подобные случаи.

Напомним, израильская биотехническая фирма Renewal Bio поставила перед собой задачу сделать человечество "моложе и здоровее" и планирует использовать для этого человеческие эмбрионы, выращенные из стволовых клеток.