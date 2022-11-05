В Індії народилася дівчинка із вісьмома ембріонами всередині, – The Sun

Операція з видалення ембріонів зі шлунка дитини тривала півтори години. Зараз дитина йде на поправку.

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Дівчинка, усередині якої було вісім ембріонів, з'явилася на світ у приватній лікарні в районі Рамгарх, штат Джаркханд, і стала справжньою сенсацією у медичному світі, пише The Sun.

Малятко народилося 10 жовтня, проте через деякий час після її появи на світ занепокоєні батьки привезли доньку до лікарів, оскільки її роздутий живіт дуже турбував пару.

Медики провели комп'ютерну томографію новонародженої та побачили зображення, які справді припускали наявність пухлини. Згодом дівчинку перевели до Дитячої лікарні та дослідницького центру Рані у місті Ранчі.

Після того, як прийшли результати сканування, команда під керівництвом доктора Мохаммеда Імрана була приголомшена, виявивши у черевній порожнині дівчинки вісім недорозвинених ембріонів.

Через три тижні після народження дівчинці, яка перебуває під наглядом у лікарні, провели півторагодинну операцію, внаслідок якої лікарі видалили все зайве з її організму.

Про те, наскільки розвинені ембріони, не повідомляється. Однак є факти, коли у новонароджених вирізали потворні зародки, у яких були м'язи, кістки, волосся та геніталії.

Зараз дівчинка почувається добре і йде на поправку.

Таке явище медики називають "плід у плоді" та "паразитичний близнюк", і за всю історію спостережень вкрай незвичайний та рідкісний дефект зафіксований 200 разів, проте настільки багатоплідний — уперше. Перший опис "плід у плоді" з'явився в Британському медичному журналі ще 1808 року.

Плід у плоді виникає внаслідок неповного поділу близнюків. Проте лікарі достеменно не знають, як це відбувається. Деякі припускають, що здоровий ембріон з'єднується з матір'ю через плаценту, а інший прикріплюється до судин близнюка. У міру того, як старший близнюк росте, менший поглинається ним.

Інші вчені припускають, що це відбувається внаслідок пізнього поділу клітин.

Завдяки сучасним технологіям та своєчасній діагностиці лікарі на ранніх стадіях виявляють подібні випадки.

Нагадаємо, ізраїльська біотехнічна фірма Renewal Bio поставила перед собою завдання зробити людство "молодшим і здоровішим" і планує використовувати для цього людські ембріони, вирощені зі стовбурових клітин.