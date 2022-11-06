Тысячи людей в Перу вышли с требованием отставки президента, он назвал их врагами народа

Правительство главы государства Педро Кастильо находится под следствием из-за обвинений в коррупции. Против самого президента генпрокурор страны подал конституционный иск.

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Тысячи людей в Перу вышли на улицы с требованием отставки действующего президента Педро Кастильо. Об этом пишет агентство Reuters.

Как уточняется, марши протеста прошли не только в столице Лиме, но и других городах южноамериканской страны.

Правительство главы государства с левыми взглядами находится под следствием по обвинению в коррупции.

В столице протестующие прошли с национальными флагами и антиправительственными лозунгами прошли к зданию Конгресса.

Полиция в касках и с щитами в руках пыталась разогнать толпу, применяя слезоточивый газ. Сообщений о травмах пока не поступало.

Президент назвал вышедших на улицы людей "реакционерами" и "врагами народа".

Почему в Перу проходят протесты

Педро Кастильо был избран в июле прошлого года, за этот период было две попытки объявить ему импичмент.

Первый раз процедуру импичмента предложила провести бывшая претендентка на пост президента Кейко Фухимори в ноябре 2021 года. Она, в частности, утверждала, что Кастильо "морально непригоден для должности". Однако импичмент не удался: 76 членов Конгресса проголосовали против разбирательства, 46 — за и еще четыре человека воздержались.

Еще одну попытку перуанская оппозиция предприняла в марте этого года, но она тоже оказалась неудачной.

После этого, с 28 марта, в Перу начались массовые протесты против действующего правительства. Люди недовольны инфляцией, повышением цен на топливо и удобрения, а также экономической стагнацией после пандемии Covid-19.

В апреле в стране прошла всеобщая национальная забастовка, когда водители автобусов заблокировали движение транспорта по всему государству.

В октябре генпрокурор страны подал против Кастильо конституционный иск, который может привести к его отставке.

Напомним, в сентябре антиправительственные протесты охватили Иран. Люди вышли на улицы после того, как полиция морали забила до смерти 22-летнюю активистку Махсу Амини за "неправильное ношение хиджаба".

После этого в Иране убили еще трех девушек. 16-летняя видеоблогер Сарина Эсмаилзаде умерла от ударов дубинками по голове. У 17-летней Ники Шакарами были повреждения в области головы. 17-летней Арнике Гаем Магами также нанесли множество ударов дубинками по голове. Девушка впала в кому, и по прошествии 10 суток врачи констатировали смерть.