Тисячі людей у Перу вийшли з вимогою відставки президента, він назвав їх ворогами народу

Уряд глави держави Педро Кастільйо перебуває під слідством через звинувачення в корупції. Проти президента генпрокурор країни подав конституційний позов.

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Тисячі людей у Перу вийшли на вулиці з вимогою відставки чинного президента Педро Кастільйо. Про це пише агентство Reuters.

Як уточнюється, марші протесту пройшли не лише у столиці Лімі, а й в інших містах американської країни.

Уряд глави держави з лівими поглядами перебуває під слідством за звинуваченням у корупції.

У столиці протестувальники пройшли з національними прапорами й антиурядовими гаслами пройшли до будівлі Конгресу.

Поліція в касках та зі щитами в руках намагалася розігнати натовп, застосовуючи сльозогінний газ. Повідомлень про травми поки що не надходило.

Президент назвав людей, які вийшли на вулиці, "реакціонерами" і "ворогами народу".

Чому в Перу відбуваються протести

Педро Кастільйо був обраний у липні минулого року, за цей період було дві спроби оголосити йому імпічмент.

Уперше процедуру імпічменту запропонувала провести колишня претендентка на пост президента Кейко Фухіморі в листопаді 2021 року. Вона, зокрема, стверджувала, що Кастільйо "морально непридатний для посади". Однак імпічмент не вдався: 76 членів Конгресу проголосували проти розгляду, 46 — за та ще чотири особи утрималися.

Ще одну спробу перуанська опозиція здійснила в березні цього року, але вона також виявилася невдалою.

Після цього, з 28 березня, у Перу почалися масові протести проти чинного уряду. Люди незадоволені інфляцією, підвищенням цін на паливо та добрива, а також економічною стагнацією після пандемії Covid-19.

У квітні в країні відбувся загальний національний страйк, коли водії автобусів заблокували рух транспорту по всій державі.

У жовтні генпрокурор країни подав проти Кастільйо конституційний позов, який може призвести до його відставки.

Нагадаємо, у вересні антиурядові протести охопили Іран. Люди вийшли на вулиці після того, як поліція моралі забила до смерті 22-річну активістку Махсу Аміні за "неправильне носіння хіджабу".

Після цього в Ірані вбили ще трьох дівчат. 16-річна відеоблогерка Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові. 17-річна Ніка Шакарамі мала пошкодження голови. 17-річній Арніці Гаєм Магамі також завдали безліч ударів палицями по голові. Дівчина впала в кому, і через 10 діб лікарі констатували смерть.