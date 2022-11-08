Объект гибридной атаки: Дуда обвинил Германию в "нетрадиционной войне" против Польши

Глава государства согласился с утверждением, что Польша испытывает идеологическое давление и финансовый шантаж со стороны Запада, поэтому Варшава должна добиваться независимости в Евросоюзе.

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Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Tygodnik Sieci рассказал о нынешнем положении страны на геополитической карте Европы. Он согласился с утверждением, что "Германия через Брюссель и леволиберальный мейнстрим" объявили Польше нетрадиционную войну.

В ходе интервью речь зашла о публикации польского дипломата и члена Европарламента Яцека Сариуш-Вольского, где он достаточно резко высказался об отношениях между Польшей и ЕС. Автор статьи бескомпромиссно заявил, что Польша является объектом гибридной атаки, идеологического давления и финансового шантажа, поэтому Варшава должна добиваться независимости в Евросоюзе. В своих комментариях заявлений Сариуш-Вольского польский лидер отметил, что он во многом согласен с дипломатом.

"Я с большим вниманием прочитал недавнее интервью в еженедельном журнале "Sieci" с господином Сариуш-Вольским. Должен сказать я согласен с ним по многим пунктам", — сказал Дуда.

В этом контексте президент отметил, что Польша не желает находиться в таком союзе, где ей будут навязывать чужие модели поведения, и лучшим доказательством этого являются победы на политической арене "Объединенных правых" в 2019 году и его коалиции в 2020.

"Если бы поляки хотели исполнять диктовки из-за рубежа, они избрали бы в 2020 году не нас, а тех, кто хочет исполнять то, что им говорят извне", — убежден Дуда.

Также польский президент подчеркнул, что Евросоюз ведет с Польшей нечестную игру, намекнув на Урсулу фон дер Ляйен, с которой Дуда вел переговоры по вопросу ситуации в системе правосудия и выделения денег на проведения реформ.

"С Урсулой фон дер Ляйен я открыто говорил о ситуации в системе правосудия, почему вокруг нее так много трений, почему мы должны ее исправить. Я также четко сказал ей, что вмешательство европейских институтов в этот вопрос незаконно, что это нарушение европейского законодательства", — заявил польский лидер.

Кроме того Дуда заявил, что в самой Польше существуют политические силы, которые проводят политику, идущую вразрез с фундаментальными интересами польского государства и "потирают руки", когда Брюссель наносит ущерб Варшаве.

"Я сожалею об этом, но таковы факты. Так же, как и о том, что либерально-левый лагерь, большинство представителей которого входят в Еврокомиссию, хотят любой ценой добиться смены власти в Польше", — подытожил Дуда.

Ранее сообщалось, что Польша намерена потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР в годы Второй мировой войны. На это отреагировал председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который назвал представителей польского МИД дегенератами.