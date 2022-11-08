Об'єкт гібридної атаки: Дуда звинуватив Німеччину в "нетрадиційній війні" проти Польщі

Глава держави погодився з твердженням, що Польща зазнає ідеологічного тиску та фінансового шантажу з боку Заходу, тому Варшава має домагатися незалежності в Євросоюзі.

Related video

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Tygodnik Sieci розповів про нинішнє становище країни на геополітичній карті Європи. Він погодився з твердженням, що "Німеччина через Брюссель і ліволіберальний мейнстрим" оголосили Польщі нетрадиційну війну.

Під час інтерв'ю йшлося про публікацію польського дипломата й члена Європарламенту Яцека Саріуш-Вольського, де він досить різко висловився про відносини між Польщею та ЄС. Автор статті безкомпромісно заявив, що Польща є об'єктом гібридної атаки, ідеологічного тиску та фінансового шантажу, тому Варшава має домагатися незалежності в Євросоюзі. У своїх коментарях заяв Саріуш-Вольського польський лідер зазначив, що він багато в чому згоден із дипломатом.

"Я з великою увагою прочитав нещодавнє інтерв'ю в щотижневому журналі Sieci з паном Саріуш-Вольським. Мушу сказати, я згоден із ним за багатьма пунктами", — сказав Дуда.

У цьому контексті президент зазначив, що Польща не бажає перебувати в такому союзі, де їй нав'язуватимуть чужі моделі поведінки, і найкращим доказом цього є перемоги на політичній арені "Об'єднаних правих" у 2019 році та його коаліції у 2020 році.

"Якби поляки хотіли виконувати диктування з-за кордону, вони обрали б у 2020 році не нас, а тих, хто хоче виконувати те, що їм кажуть ззовні", — переконаний Дуда.

Також польський президент підкреслив, що Євросоюз веде з Польщею нечесну гру, натякнувши на Урсулу фон дер Ляєн, із якою Дуда вів переговори щодо ситуації в системі правосуддя та виділення грошей на проведення реформ.

"Із Урсулою фон дер Ляєн я відкрито говорив про ситуацію в системі правосуддя, чому навколо неї так багато тертя, чому ми повинні її виправити. Я також чітко сказав їй, що втручання європейських інститутів у це питання є незаконним, що це порушення європейського законодавства", — заявив польський лідер.

Крім того, Дуда заявив, що в самій Польщі існують політичні сили, які проводять політику, що йде врозріз із фундаментальними інтересами польської держави, і "потирають руки", коли Брюссель завдає шкоди Варшаві.

"Я шкодую про це, але такі факти. Так само, як і про те, що ліберально-лівий табір, більшість представників якого входять у Єврокомісію, хочуть за будь-яку ціну домогтися зміни влади в Польщі", — підсумував Дуда.

Раніше повідомлялося, що Польща має намір вимагати від Росії відшкодування збитків таівійськових втрат, понесених від дій СРСР у роки Другої світової війни. На це відреагував голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який назвав представників польського МЗС дегенератами.