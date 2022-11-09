Перед своим выступлением: в президентском дворце ФРГ скончался известный политик Шульц

Бывший депутат Бундестага, который вырос в ГДР, обвинял Путина в давлении на Украину и поддерживал Киев.

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Сегодня, 9 ноября перед своим выступлением во дворце Белвью в Берлине скончался известный немецкий политик Вернер Шульц. Ему было 72 года. Об этом пишет издание Bild.

Как уточняется, Шульц умер буквально перед началом своего выступление. Само мероприятие было приурочено к годовщине сноса Берлинской стены.

Бывшему депутату Бундестага и Европарламента стало плохо во время мероприятия. Президент Центрального совета евреев Германии, врач Йозеф Шустер попытался реанимировать Шульца, но безуспешно.

Издание TAG24 информирует, что он скончался от сердечного приступа.

После инцидента офис президента ФРГ остановил мероприятию во дворце.

Кто такой Вернер Шульц?

Вернер Шульц родился 22 января 1950 года. Он вырос в ГДР и был ярым критиком советской власти.

С 1990 по 2005 гг. он был депутатом Бундестага, а с 2009 по 2014 гг. –– членом Европейского парламента.

Когда в 2005 году канцлер Герхард Шредер распустил парламент, Шульц произнес протестную речь, которая вошла в немецкие учебники по риторике. Политик говорил, что роспуск Бундестага был инсценированной и абсурдной процедурой, а депутаты стали свидетелями сфабрикованного вотума недоверия.

Шульц считался единственным профильным борцом за гражданские права из Восточной Германии.

▫В 2014 году немецкий политик в статусе депутата Европарламента обвинил президента РФ Владимира Путина в шантаже и давлении на Украину. Это происходило в тот момент, когда экс-президент Виктор Янукович отказался подписать договор об ассоциации между ЕС и Украиной.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Великобритании скончался знаменитый актер Лесли Филлипс. На момент смерти ему было 98 лет, и за свою жизнь он успел сняться в десятках фильмов и сериалов, но в последние годы он прославился ролью Распределяющей Шляпы в фильмах о Гарри Поттере.

Сегодня также скончался украинский народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин. Ему было 65 лет.