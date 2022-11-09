Перед своїм виступом: у президентському палаці ФРН помер відомий політик Шульц

Колишній депутат Бундестагу, який виріс у НДР, звинувачував Путіна у тиску на Україну та підтримував Київ.

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Сьогодні, 9 листопада, перед своїм виступом у палаці Белв'ю в Берліні помер відомий німецький політик Вернер Шульц. Йому було 72 роки. Про це пише видання Bild.

Як уточнюється, Шульц помер буквально перед початком свого виступу. Сам захід був присвячений роковинам зносу Берлінської стіни.

Колишньому депутату Бундестагу та Європарламенту стало погано під час заходу. Президент Центральної ради євреїв Німеччини лікар Йозеф Шустер спробував реанімувати Шульца, але безрезультатно.

Видання TAG24 повідомляє, що він помер від серцевого нападу.

Після інциденту офіс президента ФРН зупинив подію у палаці.

Хто такий Вернер Шульц?

Вернер Шульц народився 22 січня 1950 року. Він виріс у НДР і був затятим критиком радянської влади.

З 1990 по 2005 рік він був депутатом Бундестагу, а з 2009 по 2014 роки –– членом Європейського парламенту.

Коли у 2005 році канцлер Герхард Шредер розпустив парламент, Шульц виголосив протестну промову, яка увійшла до німецьких підручників з риторики. Політик говорив, що розпуск Бундестагу був інсценованою та абсурдною процедурою, а депутати стали свідками сфабрикованого вотуму недовіри.

Шульц вважався єдиним профільним борцем за громадянські права зі Східної Німеччини.

У 2014 році німецький політик у статусі депутата Європарламенту звинуватив президента РФ Володимира Путіна у шантажі та тиску на Україну. Це відбувалося у той момент, коли експрезидент Віктор Янукович відмовився підписати договір про асоціацію між ЄС та Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, у Великій Британії помер знаменитий актор Леслі Філліпс. На момент смерті йому було 98 років, і за своє життя він встиг знятися в десятках фільмів та серіалів, але останніми роками він прославився роллю Сортувального Капелюха у фільмах про Гаррі Поттера.

Сьогодні також помер український народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін. Йому було 65 років.