Подарок Ким Чен Ына: в Южной Корее разгорелся скандал из-за собак очень редкой породы

По закону, президентские подарки считаются собственностью государства. Но, уйдя со своего поста, Мун Чжэ Ин решил забрать двух собак и щенка. Для этого в марте даже вносили поправки в законодательство.

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Нынешний и бывший президенты Южной Кореи спорят о том, кто должен платить за содержание охотничьих собак, подаренных в 2018 году Ким Чен Ыном. Мун Чжэ Ин обвинил своего преемника Юн Сок Еля в том, что тот решил не выделять деньги на содержание животных. Об этом сообщает The Associated Press.

Мун Чжэ Ин, чей президентский срок завершился в мае 2022 года, в сентябре 2018 году на переговорах в Пхеньяне получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак породы пхусан. Считается, что эту редкую породу вывели в Северной Корее, а за пределами КНДР она практически неизвестна.

Согласно законодательству, президентские подарки считаются собственностью государства. Но, уйдя со своего поста, Мун Чжэ Ин решил забрать двух собак и одного из семи щенков. Для этого в марте даже пришлось внести поправки в местные законы: теперь подарки главе государства разрешается хранить за пределами президентского архива, если речь идет о растениях или животных.

Однако в прошлый понедельник Мун Чжэ Ин заявил, что больше не может содержать животных из-за того, что действующее правительство президента Юн Сок Еля отказалось оплачивать расходы на корм и ветобслуживание.

Накануне в местном МВД сообщили, что бывший президент вернул собак. На своей странице в Facebook Мун обвинил действующего президента в том, что тот решил не одобрять предложение правительства об оплате расходов.

[ + – ] Экс-президент с собакой

В министерстве подтвердили, что включили в бюджетный план ежемесячное финансирование собак, подаренных Ким Чен Ыном. Содержание животных обходится в 2,5 млн вон (или 1810 долларов) в месяц. 360 долларов идут на оплату корма и ветеринарных услуг, а 1450 — на зарплату рабочим, которые за ними присматривают. Но эти средства так и не перечислили из-за протестов кого-то из политиков.

"Похоже, что офис президента против того, чтобы заботу об этих пхунсанах поручали бывшему президенту", — заявил Мун, добавив, что в таком случае их содержание нужно прекратить, несмотря на то, что собаки к нему привязались и расставание будет болезненным.

Офис действующего президента заявил, что возвращение собак было личным решением Муна, и что ему никто не препятствовал держать собак у себя дома, а решение о финансировании содержания животных все еще рассматривается.

Пользователи в соцсетях комментировали, что в споре Муна и Юна с собаками обращаются как с собственностью.

Во время своего единственного президентской срока Мун Чжэ Ин делал ставку на сближение Севера и Юга. Он провел три встречи с Ким Чен Ыном и лоббировал его встречу с Дональдом Трампом, однако далекоидущих последствий от такой дипломатии не было. Северная Корея пыталась добиться смягчения санкций в обмен на ликвидацию устаревшего ядерного комплекса. Но американцы после встречи во Вьетнаме в 2019 году на такие уступки не согласились.

Напомним, что КНДР угрожает ядерным оружием из-за учений Южной Кореи и США. Пхеньян заявил, что США и Южная Корея столкнутся ужасающими последствиями.

Ранее Фокус сообщал, что Южная Корея изготовила первые 10 танков и 24 САУ по заказу Польши. В общей сложности Польша закупит почти 1000 танков и 650 САУ.