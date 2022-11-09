Подарунок Кім Чен Ина: у Південній Кореї спалахнув скандал через собак дуже рідкісної породи

За законом президентські подарунки вважаються власністю держави. Але, пішовши зі своєї посади, Мун Чже Ін вирішив забрати двох собак і цуценя. Для цього в березні навіть вносили поправки до законодавства.

Related video

Нинішній і колишній президенти Південної Кореї сперечаються про те, хто має платити за утримання мисливських собак, подарованих у 2018 році Кім Чен Ином. Мун Чже Ін звинуватив свого наступника Юн Сок Йоля в тому, що той вирішив не виділяти гроші на утримання тварин. Про це повідомляє The Associated Press.

Мун Чже Ін, чий президентський термін завершився в травні 2022 року, у вересні 2018 року на переговорах у Пхеньяні отримав у подарунок від Кім Чен Ина двох мисливських собак породи пхусан. Вважається, що цю рідкісну породу вивели в Північній Кореї, а поза КНДР вона практично невідома.

Згідно із законодавством, президентські подарунки вважаються власністю держави. Але, залишивши свою посаду, Мун Чже Ін вирішив забрати двох собак і одного із семи цуценят. Для цього в березні навіть довелося внести поправки до місцевих законів: тепер подарунки глави держави дозволяється зберігати за межами президентського архіву, якщо йдеться про рослини чи тварин.

Однак минулого понеділка Мун Чже Ін заявив, що більше не може утримувати тварин через те, що уряд президента Юн Сок Йоля відмовився оплачувати витрати на корм і ветобслуговування.

Напередодні в місцевому МВС повідомили, що колишній президент повернув собак. На своїй сторінці у Facebook Мун звинуватив чинного президента в тому, що той вирішив не схвалювати пропозицію уряду щодо оплати витрат.

[ + – ] Експрезидент із собакою

У міністерстві підтвердили, що включили в бюджетний план щомісячне фінансування собак, подарованих Кім Чен Ином. Утримання тварин коштує 2,5 млн вон (або 1810 доларів) на місяць. 360 доларів ідуть на оплату корму та ветеринарних послуг, а 1450 — на зарплату робітникам, які їх доглядають. Але ці кошти так і не перерахували через протести когось із політиків.

"Схоже, що офіс президента проти того, щоб турботу про цих пхунсанів доручали колишньому президенту", — заявив Мун, додавши, що в такому разі їхнє утримання потрібно припинити, незважаючи на те, що собаки до нього прив'язалися і розставання буде болючим.

Офіс чинного президента заявив, що повернення собак було особистим рішенням Муна, і що ніхто не перешкоджав тримати собак у себе вдома, а рішення про фінансування утримання тварин усе ще розглядається.

Користувачі в соцмережах коментували, що в суперечці Муна та Юна із собаками поводяться як із власністю.

Під час свого єдиного президентського терміну Мун Чже Ін робив ставку на зближення Півночі та Півдня. Він провів три зустрічі з Кім Чен Ином і лобіював його зустріч із Дональдом Трампом, проте далеких наслідків від такої дипломатії не було. Північна Корея намагалася досягти пом'якшення санкцій в обмін на ліквідацію застарілого ядерного комплексу. Але американці після зустрічі у В'єтнамі у 2019 році на такі поступки не погодились.

Нагадаємо, що КНДР загрожує ядерною зброєю через навчання Південної Кореї та США. Пхеньян заявив, що США та Південна Корея зіткнуться з жахливими наслідками.

Раніше Фокус повідомляв, що Південна Корея виготовила перші 10 танків і 24 САУ на замовлення Польщі. Загалом Польща закупить майже 1000 танків і 650 САУ.