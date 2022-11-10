Боится покушений: в РФ объяснили, почему Путин не поедет на саммит G-20

По словам российского политика Сергея Маркова, высока вероятность того, что западные и украинские спецслужбы могут организовать покушение на Путина. Президент РФ также не хочет становиться предметом для насмешек.

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Гендиректор российского ООО "Институт политических исследований" Сергей Марков заявил, что российский президент Владимир Путин решил отказаться от посещения саммита "Большой двадцатки" во многом из-за того, что украинские или российские спецслужбы могут организовать на него покушение. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Марков охарактеризовал как "серьезные" причины, по которым Путин не поедет на индонезийский остров Бали, где 17-16 ноября будет проходить саммит G-20.

Более того, Путин также решил не быть униженным западными политиками, поскольку на саммите с ним могут случиться курьезы.

"Например, какой-то общественник-инвалид якобы случайно сбивает Путина с ног, а потом все мировые СМИ разносят фото "президент России на карачках", — говорится в сообщении Маркова, который убежден, что подобные комические случаи заранее планируются.

Вместо российского президента на саммит поедет глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Великодержавный статус РФ под сомнением

Российский политик также заявил, что после отвода войск из Херсона статус РФ как великой державы уже ставится под сомнение — и представители других стран могут оказывать на Кремль давление, требуя "мягкой капитуляции".

Ранее Фокус разбирался в реальных причинах отказа президента РФ ехать на саммит "Двадцатки". Путин не боится критики и сумеет благодаря пропаганде любое поражение представить как победу. Но есть два опасения.

Напомним, что у РФ заканчиваются варианты для маневров в войне, а за серьезным военным поражением, следует и политическое.