Боїться замахів: у РФ пояснили, чому Путін не поїде на саміт G-20

За словами російського політика Сергія Маркова, є висока ймовірність того, що західні та українські спецслужби можуть організувати замах на Путіна. Президент РФ також не хоче ставати предметом для глузування.

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Гендиректор російського ТОВ "Інститут політичних досліджень" Сергій Марков заявив, що російський президент Володимир Путін вирішив відмовитися від відвідування саміту "Великої двадцятки" в основному через те, що українські чи російські спецслужби можуть організувати на нього замах. Про це російський політик написав у своєму Telegram-каналі.

Марков схарактеризував як "серйозні" причини, через які Путін не поїде на індонезійський острів Балі, де 17-16 листопада проходитиме саміт G-20.

Щобільше, Путін також вирішив не бути приниженим західними політиками, оскільки на саміті з ним можуть статися курйози.

"Наприклад, якийсь громадський діяч-інвалід нібито випадково збиває Путіна з ніг, а потім усі світові ЗМІ розносять фото "президент Росії навкарачки", — йдеться у повідомленні Маркова, який переконаний, що подібні комічні випадки заздалегідь плануються.

Замість російського президента на саміт поїде голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Великодержавний статус РФ під сумнівом

Російський політик також заявив, що після відведення військ з Херсона статус РФ як великої держави вже ставиться під сумнів — і представники інших країн можуть чинити тиск на Кремль, вимагаючи "м'якої капітуляції".

Раніше Фокус розбирався в реальних причинах відмови президента РФ їхати на саміт "Двадцятки". Путін не боїться критики й зуміє завдяки пропаганді будь-яку поразку представити як перемогу. Але є два побоювання.

Нагадаємо, що у РФ закінчуються варіанти для маневрів у війні, а за серйозною військовою поразкою, слідує і політична.