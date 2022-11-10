Чего боится Путин. Две реальные причины отказа президента России ехать на саммит G20
"В преддверии саммита Большой двадцатки главным вопросом было то, поедет ли на Бали Владимир Путин. Однако сегодня стало известно, что делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин же ехать в Индонезию боится". Мнение.
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Итак, самодержец России, президент Владимир Путин, развязавший войну в Украине, не едет на очень престижное мероприятие, саммит Большой двадцатки на Бали в Индонезию. Путин не боится критики или унижения, он достаточно циничный человек и сумеет благодаря российской пропаганде любое поражение выдать за героическую победу. Но у Путина есть два других страха, от которых он уже не избавится.
Первый страх связан с его слабым здоровьем. Путин сильно сдал, неожиданно для себя и своего окружения быстро постарел и слаб здоровьем. Бывший "мачо" быстро превратился в желчного старика. В такой ситуации Путин не хочет на Бали соревноваться старым американским президентом Джо Байденом, над которым вечно издевалась российская пропаганда. Еще на Валдае в России Владимир Путин чувствовал себя сильным и могущественным, но на Бали в Индонезии для него нет слушателей или друзей. Там будут только судьи и критики.
Второй страх Путина еще сильнее первого. На самом деле Путин очень боится покушения или переворота в России. Так часто бывает в нестабильных, слаборазвитых странах третьего мира, куда успешно и благодаря Путину рухнула Россия. У него банально не оказалось в Кремле политиков или военных, на которых можно оставить страну и власть. Он всех подозревает и всех стравливает друг с другом. Теперь он зависит от своего окружения, а не оно от него, как это было целое десятилетие.