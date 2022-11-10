Чего боится Путин. Две реальные причины отказа президента России ехать на саммит G20

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Итак, самодержец России, президент Владимир Путин, развязавший войну в Украине, не едет на очень престижное мероприятие, саммит Большой двадцатки на Бали в Индонезию. Путин не боится критики или унижения, он достаточно циничный человек и сумеет благодаря российской пропаганде любое поражение выдать за героическую победу. Но у Путина есть два других страха, от которых он уже не избавится.

Первый страх связан с его слабым здоровьем. Путин сильно сдал, неожиданно для себя и своего окружения быстро постарел и слаб здоровьем. Бывший "мачо" быстро превратился в желчного старика. В такой ситуации Путин не хочет на Бали соревноваться старым американским президентом Джо Байденом, над которым вечно издевалась российская пропаганда. Еще на Валдае в России Владимир Путин чувствовал себя сильным и могущественным, но на Бали в Индонезии для него нет слушателей или друзей. Там будут только судьи и критики.

Второй страх Путина еще сильнее первого. На самом деле Путин очень боится покушения или переворота в России. Так часто бывает в нестабильных, слаборазвитых странах третьего мира, куда успешно и благодаря Путину рухнула Россия. У него банально не оказалось в Кремле политиков или военных, на которых можно оставить страну и власть. Он всех подозревает и всех стравливает друг с другом. Теперь он зависит от своего окружения, а не оно от него, как это было целое десятилетие.

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