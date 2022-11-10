Чого боїться Путін. Дві реальні причини відмови президента Росії їхати на саміт G20
"Напередодні саміту Великої двадцятки головним питанням було те, чи поїде на Балі Володимир Путін. Однак сьогодні стало відомо, що делегацію Росії очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров. А Путін їхати в Індонезію боїться". Думка.
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Отже, самодержець Росії президент Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, не їде на дуже престижний захід, саміт Великої двадцятки на Балі в Індонезію. Путін не боїться критики чи приниження, він досить цинічний чоловік і зможе завдяки російській пропаганді будь-яку поразку видати за героїчну перемогу. Але у Путіна є два інші страхи, яких він уже не позбудеться.
Перший страх пов'язаний із його слабким здоров'ям. Путін сильно здав, несподівано для себе та свого оточення швидко постарів і має слабке здоров'я. Колишній "мачо" швидко перетворився на стариганя. У такій ситуації Путін не хоче на Балі змагатися зі старим американським президентом Джо Байденом, з якого вічно знущалася російська пропаганда. Ще на Валдаї в Росії Володимир Путін відчував себе сильним та могутнім, але на Балі в Індонезії для нього немає слухачів чи друзів. Там будуть лише судді та критики.
Другий страх Путіна ще сильніший за перший. Насправді Путін дуже боїться замаху чи перевороту в Росії. Так часто буває в нестабільних, слаборозвинених країнах третього світу, куди успішно і завдяки Путіну звалилася Росія. У нього банально не виявилося у Кремлі політиків чи військових, на яких можна залишити країну та владу. Він усіх підозрює і всіх стравлює один з одним. Тепер він залежить від свого оточення, а не воно від нього, як це було ціле десятиліття.