Чого боїться Путін. Дві реальні причини відмови президента Росії їхати на саміт G20

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Отже, самодержець Росії президент Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, не їде на дуже престижний захід, саміт Великої двадцятки на Балі в Індонезію. Путін не боїться критики чи приниження, він досить цинічний чоловік і зможе завдяки російській пропаганді будь-яку поразку видати за героїчну перемогу. Але у Путіна є два інші страхи, яких він уже не позбудеться.

Перший страх пов'язаний із його слабким здоров'ям. Путін сильно здав, несподівано для себе та свого оточення швидко постарів і має слабке здоров'я. Колишній "мачо" швидко перетворився на стариганя. У такій ситуації Путін не хоче на Балі змагатися зі старим американським президентом Джо Байденом, з якого вічно знущалася російська пропаганда. Ще на Валдаї в Росії Володимир Путін відчував себе сильним та могутнім, але на Балі в Індонезії для нього немає слухачів чи друзів. Там будуть лише судді та критики.

Другий страх Путіна ще сильніший за перший. Насправді Путін дуже боїться замаху чи перевороту в Росії. Так часто буває в нестабільних, слаборозвинених країнах третього світу, куди успішно і завдяки Путіну звалилася Росія. У нього банально не виявилося у Кремлі політиків чи військових, на яких можна залишити країну та владу. Він усіх підозрює і всіх стравлює один з одним. Тепер він залежить від свого оточення, а не воно від нього, як це було ціле десятиліття.

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