"Нам очень жаль": в KFC извинились за скандальную рассылку в день памяти "Хрустальной ночи"

Компания KFC подверглась критике из-за призыва отведать сырной курицы в день памяти жертв еврейских погромов.

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Сеть ресторанов KFC принесла свои извинения за рекламную рассылку с предложением отпраздновать годовщину "Хрустальной ночи" курицей с сыром. Об этом сообщает издание BBC.

"Это день памяти Хрустальной ночи! Побалуйте себя более нежным сыром на хрустящей курице. Теперь в KFCheese!", — написали в приложении KFC.

Спустя час пользователи приложения получили еще одно сообщение, в котором компания просит прощения за рекламную рассылку. В компании сослались на "ошибки в системе" и пообещали, что в будущем постараются избежать подобных инцидентов.

"Нам очень жаль, мы немедленно проверим наши внутренние процессы, чтобы это больше не повторилось. Пожалуйста, извините за эту ошибку", — написали KFC.

На инцидент отреагировали многие общественные деятели и политики. Так, директор по связям с общественностью Совета депутатов британских евреев осудил сеть ресторанов, назвав содержание их рассылки "абсолютно отвратительным".

В немецком KFC утверждают, что в недоразумении виноват бот, который занимается составлением и распространением рекламных текстов. В компании уверяют, что поздравления с национальными праздниками выпускаются в приложении автоматически.

Представители KFC Germany назвали содержание своей рассылки "бесчувственным и неприемлемым", а также заявили, что работа приложения будет приостановлена до завершения полной проверки системы.

"Мы понимаем и уважаем серьезность и историю этого дня и по-прежнему привержены принципам справедливости, интеграции и принадлежности для всех", — утверждают в KFC.

Авторы публикации отмечают, что "Хрустальная ночь" для многих людей знаменует начало Холокоста. В 1938 году в Германии произошли массовые погромы евреев, в результате чего более 90 человек было убито. События тех времен получили название "Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" так как после нацистских нападений улицы городов были усыпаны осколками стекла.

Напомним, что в Германии спа-салон попал в центр скандала из-за неуместного использования слов, напоминающих о еврейских погромах. Одно из мероприятий салона получило название "Хрустальная ночь".

Еще Фокус писал о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси усомнился в реальности и масштабах Холокоста. По словам иранского лидера, историкам еще предстоит дать оценку тем событиям.