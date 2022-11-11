"Нам дуже шкода": у KFC вибачилися за скандальну розсилку у день пам'яті "Кришталевої ночі"

Компанія KFC піддалася критиці через заклик скуштувати сирну курку в день пам'яті жертв єврейських погромів.

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Мережа ресторанів KFC вибачилася за рекламну розсилку з пропозицією відсвяткувати річницю "Кришталевої ночі" куркою з сиром. Про це повідомляє видання ВВС.

"Це день пам'яті Кришталевої ночі! Побалуйте себе ніжнішим сиром на хрусткій курці. Тепер у KFCheese!", — Написали в додатку KFC.

Через годину користувачі програми отримали ще одне повідомлення, в якому компанія вибачається за рекламну розсилку. У компанії послалися на "помилки в системі" та пообіцяли, що в майбутньому намагатимуться уникнути подібних інцидентів.

"Нам дуже шкода, ми негайно перевіримо наші внутрішні процеси, щоби це більше не повторилося. Будь ласка, вибачте за цю помилку", — написали KFC.

На інцидент відреагували багато громадських діячів і політиків. Так, директор зі зв'язків із громадськістю Ради депутатів британських євреїв засудив мережу ресторанів, назвавши зміст їхньої розсилки "абсолютно огидним".

У німецькому KFC стверджують, що в непорозумінні винен бот, який займається складанням та розповсюдженням рекламних текстів. У компанії запевняють, що вітання з національними святами випускаються у додатку автоматично.

Представники KFC Germany назвали зміст свого розсилки "нечутливим і неприйнятним", а також заявили, що роботу програми буде призупинено до завершення повної перевірки системи.

"Ми розуміємо і поважаємо серйозність та історію цього дня і, як і раніше, віддані принципам справедливості, інтеграції та приналежності для всіх", — стверджують у KFC.

Автори публікації зазначають, що "Кришталева ніч" для багатьох людей знаменує початок Голокосту. У 1938 році в Німеччині відбулися масові погроми євреїв, внаслідок чого понад 90 людей було вбито. Події тих часів отримали назву "Кришталева ніч" або "Ніч розбитих вітрин", оскільки після нацистських нападів вулиці міст були посипані осколками скла.

Нагадаємо, що в Німеччині спа-салон потрапив у центр скандалу через недоречне використання слів, що нагадують про єврейські погроми. Один із заходів салону отримав назву "Кришталева ніч".

Ще Фокус писав про те, що президент Ірану Ібрагім Раїсі засумнівався у реальності та масштабах Голокосту. За словами іранського лідера, історики ще мають дати оцінку тим подіям.