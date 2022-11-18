Осужденные смогут выйти досрочно: в Испании приняли новый закон о сексуальном насилии

Адвокаты утверждают, что новое законодательство предусматривает более низкие минимальные сроки наказания. Это означает, что первоначальные приговоры должны быть уменьшены, говорят они.

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В Испании разгорелся крупный скандал после того, как оказалось, что новый закон о сексуальном насилии позволяет смягчить вынесенные ранее приговоры осужденным за такие преступления. Об этом пишет BBC.

Как уточняется, юристы в некоторых уголовных делах посчитали, что новое законодательства, устанавливающее более низкие минимальные сроки наказания за сексуальные преступления, можно применить к ранее вынесенным приговорам. Это возможно, так как в Испании действует ретроспективный пересмотр дел.

Журналисты рассказывают, что, как минимум, четырех насильников могут досрочно выпустить на свободу. Еще в отношении восьми дел юристы добились сокращения сроков заключения для осужденных преступников.

Министр по вопросам равенства Испании Ирэн Монтеро, инициировавшая принятие нового закона, выступила в его защиту. Она считает, что принятие решений зависит от субъективного фактора, и некоторые судьи просто неправильно применяют новое законодательство из-за "мужского шовинизма".

Ее комментарий вызвал бурю негодования среди юристов, которые считают, что она решила не признавать ошибки и возложить всю вину исключительно на судей. ", сказал Би-би-си профессор Карлос Флорес, преподаватель права в Университете Валенсии, заявив, что г-жа Монтеро "решила возложить всю вину на судей и не признавать ошибки".

Напомним, российский военный из находившейся в Буче части выехал в Испанию и готов дать показания о военных преступлениях. 27-летнего Никиту Чибрина вывезли правозащитники российского проекта Gulagu.net. В Украине мужчина воевал 4 месяца.