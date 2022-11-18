Засуджені зможуть вийти достроково: в Іспанії ухвалили новий закон про сексуальне насильство

Адвокати стверджують, що нове законодавство передбачає нижчі мінімальні строки покарання. Це означає, що початкові вироки мають бути зменшеними, кажуть вони.

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В Іспанії спалахнув великий скандал після того, як виявилося, що новий закон про сексуальне насильство дозволяє пом'якшити винесені раніше вироки засудженим за такі злочини. Про це пише ВВС.

Як уточнюється, юристи в деяких кримінальних справах вважають, що нове законодавство, яке встановлює нижчі мінімальні терміни покарання за сексуальні злочини, можна застосувати до вироків, що були раніше винесені. Це можливо, оскільки в Іспанії діє ретроспективний перегляд справ.

Журналісти розповідають, що як мінімум чотирьох ґвалтівників можуть достроково випустити на волю. Ще стосовно восьми справ юристи досягли скорочення термінів ув'язнення для засуджених злочинців.

Міністерка з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро, яка ініціювала ухвалення нового закону, виступила на його захист. Вона вважає, що ухвалення рішень залежить від суб'єктивного чинника, і деякі судді просто неправильно застосовують нове законодавство через "чоловічий шовінізм".

"Її коментар викликав обурення серед юристів, які вважають, що вона вирішила не визнавати помилок і покласти всю провину тільки на суддів", — сказав ВВС професор Карлос Флорес, викладач права в Університеті Валенсії.

Нагадаємо, російський військовий з частини, що знаходилася в Бучі, виїхав до Іспанії й готовий дати свідчення про воєнні злочини. 27-річного Микиту Чібріна вивезли правозахисники російського проєкту Gulagu.net. В Україні чоловік воював 4 місяці.